Der KI-Boom gerät zunehmend unter Druck. Steigende Ölpreise, hartnäckige Inflation und wachsende Zweifel an der Rentabilität milliardenschwerer Rechenzentren belasten Technologieaktien. Ob sich der Sektor erholt, hängt vor allem von der Geldpolitik, den Investitionsplänen der Tech-Konzerne und der tatsächlichen Nachfrage nach KI ab. Halbleiteraktien verlieren deutlich Der VanEck Semiconductor ETF verlor allein in der letzten Woche rund 10 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de