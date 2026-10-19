Die Gerresheimer-Aktie entwickelt sich seit dem Kurseinbruch im Februar sehr erfreulich. Notierte sie damals noch bei etwa 16 €, steht sie am Montag aktuell bei rund 30,10 €. Damit hat sich der Kurs nahezu verdoppelt. Die operative Entwicklung verbessert sich, und auch bei der finanziellen Restrukturierung wurden wichtige Fortschritte erzielt. Hier stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie trotz der deutlichen Erholung weiteres Potenzial? Ertrag deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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