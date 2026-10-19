DAX Prognose für Montag, 19.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.536 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde das Tagestief formatiert. der Index konnte sich nachfolgend dynamisch aufwärtsschieben. Es ging zunächst an die 25.700 Punkte-Marke und nach einem Rücksetzer am Nachmittag aufwärts bis an das Tageshoch, da im weiteren Handelsverlauf abverkauft worden ist. Der Index konnte zum Wochenschluss einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen nach. Der Index konnte sich im späten Handel noch von seinem Tagestief lösen und wieder aufwärtslaufen. Der DAX ging bei 25.489 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bullische Grundtendenz für heute (60 - Wahrscheinlichkeit): Der DAX startet mit Rückenwind in die Woche (vorbörslich bei 25.607 Punkten) und notiert über wichtigen Durchschnittslinien (SMA20 im 1h-Chart und SMA200 im 4h-Chart). Das präferierte Szenario sieht eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung vor, mit ersten Kurszielen im Bereich von 25.710 bis 25.855 Punkten .

Entscheidende Support-Zone bei ~25.426-25.485 Punkten: Fällt der Index unter die Marke von 25.607 Punkten, gilt der Bereich um die SMA20 (4h) und SMA200 (4h) sowie die SMA50 (1h) als maßgebliche Kreuzunterstützung. Erst ein nachhaltiger Bruch unter ca. 25.420 Punkte würde das bullische Bild eintrüben und Abgaben Richtung 25.275 Punkte einleiten.

Sentiment im Bereich "Extreme Fear" (18 Punkte): Der CNN Fear - Greed Index ist binnen einer Woche drastisch von 46 (Neutral) auf 18 (Extreme Fear) abgesackt. Historisch gesehen deutet ein derart überverkaufter Panikzustand häufig auf eine bevorstehende bullische Marktumkehr (Turnaround) hin.

Der DAX startete am Freitagmorgen bei 25.536 Punkten in den vorbörslichen Handel. Direkt zu Handelsbeginn wurde das Tagestief markiert, von dem aus sich der Index dynamisch nach oben schob. Nach einem Erreichen der Marke von 25.700 Punkten und einem konsolidierenden Rücksetzer am Nachmittag kletterte der Index im weiteren Verlauf bis an das Tageshoch, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dennoch verbuchte der DAX zum Xetra-Schluss einen Tagesschlussgewinn. Nachbörslich gaben die Notierungen zunächst nach, konnten sich im späten Handel jedoch wieder vom Tief lösen. Schließlich ging der DAX bei 25.489 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel.

Gewinner und Verlierer im DAX aktuell

Zum Xetra-Schluss am Freitag (16.10.2026) schlossen 35 Aktien im Plus und 5 Aktien im Minus:

Top-Performer: Rheinmetall (+5,44 - BMW (+3,33 - Mercedes-Benz Group (+3,20 %)

Flop-Performer: Infineon (-1,60 - SAP (-0,51 - Vonovia (-0,30 %)

DAX Daten im Überblick (Handelstage 15.10. - 16.10.2026)

Kennzahl 16.10. (Ist) 15.10. (Ist) Erwartete Range (16.10.) Tageshoch (TH) 25.717 25.514 25.667 Tagestief (TT) 25.426 25.141 25.486 Xetra-Schluss 25.623 25.368 - Tagesschluss (22:00) 25.489 25.504 - Tagesrange 291 Punkte 373 Punkte -

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr. Quelle: Eigenanalyse via xStation5....

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