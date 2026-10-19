Vaduz (ots) -
Die wöchentlichen Fitnesstrainings, welche durch die Stabsstelle für Sport unterstützt werden, starten wieder an den gewohnten Terminen und Standorten. Teilnehmen können alle und das Training ist kostenlos. Die ausgebildeten Leiterinnen und Leiter freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen der Sportbegeisterten. Für Fragen steht die Stabsstelle für Sport zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
- Montag Turnhalle Schulzentrum Unterland: 19.45 bis 20.30 Uhr
- Mittwoch Turnhalle Gymnasium Vaduz: 18.30 bis 19.15 Uhr
- Donnerstag Sportbox Vaduz (Outdoor): 12.00 bis 12.45 Uhr
Pressekontakt:
Stabsstelle für Sport
Jürgen Tömördy
T +423 263 63 31
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942986
Die wöchentlichen Fitnesstrainings, welche durch die Stabsstelle für Sport unterstützt werden, starten wieder an den gewohnten Terminen und Standorten. Teilnehmen können alle und das Training ist kostenlos. Die ausgebildeten Leiterinnen und Leiter freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen der Sportbegeisterten. Für Fragen steht die Stabsstelle für Sport zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
- Montag Turnhalle Schulzentrum Unterland: 19.45 bis 20.30 Uhr
- Mittwoch Turnhalle Gymnasium Vaduz: 18.30 bis 19.15 Uhr
- Donnerstag Sportbox Vaduz (Outdoor): 12.00 bis 12.45 Uhr
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