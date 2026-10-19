Bern (ots) -Die Städte sind die wesentlichen Akteurinnen der Sozialhilfe. Der Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe dokumentiert aktuelle Entwicklungen in 14 Schweizer Städten (Basel, Bern, Biel, Chur, Lausanne, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Schlieren, Uster, Wädenswil, Winterthur, Zug und Zürich). Seit 2025 beteiligen sich sechs weitere Städte aus der Romandie.Alleinerziehende in der Sozialhilfe - eine wachsende gesellschaftliche Herausforderung. Dabei sind nicht nur Elternteile, sondern immer auch deren Kinder betroffen. Und der Anteil Minderjähriger in der Sozialhilfe wächst. Der diesjährige Fokus im Kennzahlenbericht widmet sich dieser Thematik, welche Städte zunehmend beschäftigt. Welche Erfahrungen machen die Städte? Wie gehen sie damit um? Was sind mögliche Lösungsansätze oder Modelle? Die Städteinitiative Sozialpolitik hat diese Fragen untersucht und präsentiert die Erkenntnisse aus dem aktuellen Bericht.Medienkonferenz am Dienstag, 27. Oktober 2026, 10.00 Uhr, Berner Generationenhaus, Bogenschützensaal 2, Bubenbergsaal, 3. OG, Bahnhofplatz 2 / Eingang Seite Bubenbergplatz, 3001 BernEine online-Teilnahme ist möglich (siehe Link unten)Es sprechen:- Nicolas Galladé, Präsident Städteinitiative Sozialpolitik, Stadtrat Winterthur- Michelle Beyeler, Privatdozentin Universität Zürich, Autorin Fokuskapitel- Émilie Moeschler, Vize-Präsidentin Städteinitiative Sozialpolitik, Stadträtin LausanneWeitere Informationen und AnmeldungDie Medienunterlagen sind ab Freitag, 23.10. mit Sperrfrist erhältlich bei Karin Landolt, Geschäftsführerin Städteinitiative Sozialpolitik, Tel. +41 79 409 60 17, info@staedteinitiative.chAb 27.10. sind die Unterlagen hier verfügbar: www.staedteinitiative.ch/publikationen/kennzahlenWir bitten um Ihre Anmeldung zur Medienkonferenz an info@staedteinitiative.ch mit Stichwort "live" für die Teilnahme vor Ort und mit Stichwort "online" für die Teilnahme via Teams.Online-Teilnahme via Teams:https://teams.live.com/meet/9340364183435?p=rqaqWSLtwuqlTFkxemBesten Dank für Ihr Interesse.Pressekontakt:Karin LandoltGeschäftsführerin / directriceStädteinitiative SozialpolitikInitiative des villes pour la politique socialec/o Stadt Winterthur, Departement SozialesPionierstrasse 7CH-8403 WinterthurTel. +41 52 267 59 57Mobile +41 79 409 60 17info@staedteinitiative.chwww.städteinitiative.chOriginal-Content von: Städteinitiative Sozialpolitik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003533/100942980