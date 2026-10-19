Vor wenigen Tagen haben wir die Pharmabranche ins Visier genommen und mehrere Aktien auf unsere Empfehlungsliste gesetzt. Wir können uns gut vorstellen, dass Pharmawerte zu den nächsten Favoriten an den internationalen Aktienmärkten aufsteigen. Deshalb stocken wir diesen Bereich heute mit zwei weiteren Empfehlungen auf.
Die Umschichtung hat bereits begonnen. In den vergangenen Handelstagen gehörten mehrere große Pharmakonzerne zu den Gewinnern an der Wall Street. Dabei dürfte es nicht nur um eine kurzfristige Flucht aus den Technologieaktien gehen. Vielmehr entdecken Investoren zunehmend die Kombination aus Widerstandsfähigkeit, Innovationskraft und attraktiven Ertragsperspektiven.
Allerdings ist Pharma nicht gleich Pharma. Auslaufende Patente, staatlicher Preisdruck und Rückschläge in der Medikamentenentwicklung verlangen eine sorgfältige Aktienauswahl. Wir konzentrieren uns deshalb auf zwei Unternehmen, die bereits heute solide verdienen und über zusätzliche Wachstumstreiber verfügen. Beide Unternehmen und ausführliche Analysen finden Sie in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
Die Umschichtung hat bereits begonnen. In den vergangenen Handelstagen gehörten mehrere große Pharmakonzerne zu den Gewinnern an der Wall Street. Dabei dürfte es nicht nur um eine kurzfristige Flucht aus den Technologieaktien gehen. Vielmehr entdecken Investoren zunehmend die Kombination aus Widerstandsfähigkeit, Innovationskraft und attraktiven Ertragsperspektiven.
Allerdings ist Pharma nicht gleich Pharma. Auslaufende Patente, staatlicher Preisdruck und Rückschläge in der Medikamentenentwicklung verlangen eine sorgfältige Aktienauswahl. Wir konzentrieren uns deshalb auf zwei Unternehmen, die bereits heute solide verdienen und über zusätzliche Wachstumstreiber verfügen. Beide Unternehmen und ausführliche Analysen finden Sie in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
© 2026 Bernecker Börsenbriefe