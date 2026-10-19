Dornbirn/Vaduz (ots) -Mit neuer Finanzierung im Rücken hat der Datenbankanbieter Crate.io seinen Hauptsitz wieder in Europa, um der wachsenden Nachfrage nach Datensouveränität gerecht zu werden.CrateDB befindet sich ab sofort in europäischem Besitz. Die Crate.io AG, eine neu gegründete Holdinggesellschaft mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, ist nun Eigentümerin des Unternehmens sowie der Technologie der Open-Source-Datenbank für Echtzeitanalysen.Gleichzeitig gab Crate.io eine Partnerschaft mit dem europäischen Cloud-Anbieter STACKIT bekannt: Nutzer können ab sofort direkt aus CrateDB Cloud heraus einen CrateDB-Cluster auf der europäischen Infrastruktur von STACKIT starten.Crate.io wurde in Dornbirn, Österreich, gegründet, verlegte 2016 seinen Hauptsitz in die USA und ist nun zurück in Europa. Das Unternehmen ist der Hauptentwickler von CrateDB, einer verteilten Datenbank, die Live-Betriebsdaten für viele gleichzeitig zugreifende Anwendungen bereitstellt und dabei Zeitreihendaten, Text und Vektoren in einer einzigen SQL-Abfrage kombiniert. Kunden, insbesondere im Industrial Internet of Things (IIoT), nutzen CrateDB, um auf Basis von Live-Daten aus Produktionslinien, Fahrzeugflotten und Stromnetzen zu agieren und KI-Anwendungen zu betreiben, bei denen Echtzeitdaten entscheidend sind."Für Betreiber kritischer Infrastrukturen, regulierte Branchen, den öffentlichen Sektor und jedes Unternehmen, das die volle Kontrolle über seine Daten behalten will, ist Datensouveränität heute kaufentscheidend. Funktionen und Preis alleine reichen nicht mehr aus. Wem die Technologie gehört und welchem Recht sie unterliegt, ist ebenso wichtig", sagte Robert Ekstrom, CEO von Crate.io.Die Investoren der Crate.io AG stellen Kapital bereit, um die Expansion des Unternehmens im europäischen Markt zu beschleunigen. Ein klares Zeichen ihres Vertrauens in die Strategie."Mit diesem strategischen Schritt wird CrateDB zu einer europäischen Datenbank für Echtzeitanalysen. Unsere Kunden können Anwendungen entwickeln, die vollständig unter ihrer Kontrolle stehen. Der operative Kern dieser Anwendungen gehört ihnen - nach europäischem Recht. Europäisches Hosting allein bietet ihnen das nicht", ergänzte Ekstrom.CrateDB auf STACKITMit STACKIT erhalten Kunden einen vollständig europäischen Weg zu Echtzeit-Analysen in der Cloud: einen europäischen Datenbankanbieter auf einer Infrastruktur, die ausschließlich in europäischen Rechenzentren betrieben wird. STACKIT ist Teil von Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sebastian Utz, Founding Engineer und CTO von Crate.io, sagte: "CrateDB ist Open Source und lässt sich überall einsetzen. Nutzer hatten also schon immer die Kontrolle darüber, wo die Datenbank läuft. STACKIT ergänzt dies nun um eine genuin europäische Cloud-Option. Kunden müssen sich nicht länger zwischen Echtzeit-Performance und Datensouveränität entscheiden."Robin Hermann, Chief Technical Officer STACKIT, Schwarz Digits, sagte: "Echte digitale Souveränität lässt keinen Spielraum für Kompromisse bei der zugrunde liegenden Technologie. STACKIT bietet die sichere, europäische Grundlage, auf der sich zukunftsorientierte Datenarchitekturen entfalten können. Da CrateDB nach Europa zurückkehrt und sich voll und ganz dem Open-Source-Prinzip verschreibt, ist das Unternehmen für uns als strategischer Partner prädestiniert. Gemeinsam ermöglichen wir unseren Kunden maximale digitale Souveränität, insbesondere von außereuropäischen Anbietern."Über CrateDBCrateDB ist eine verteilte Open-Source-SQL-Datenbank, die speziell für Echtzeit-Analysen, IoT, KI/ML und Workloads mit hoher Parallelität entwickelt wurde. Das in Dornbirn, Österreich, gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Vaduz, Liechtenstein, wird weltweit von Organisationen in den Bereichen Fertigung, Energie, Logistik und kritischer Infrastruktur eingesetzt. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen ihrer jeweiligen Branchen, etwa der globale Technologiekonzern ABB, der Getränkehersteller Rauch und das Videostreaming-Technologieunternehmen Bitmovin. Weitere Informationen: cratedb.comÜber Schwarz DigitsSchwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe und bietet leistungsstarke digitale Produkte und Services, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen. Mit dem Ziel größtmöglicher digitaler Souveränität stellt Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und -Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits zählen Cloud, Cyber Security, Data & AI sowie Communication und Workspace. Darüber hinaus schafft Schwarz Digits optimale Bedingungen für die Entwicklung zukunftsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors.Pressekontakt:Crate.ioMichael KremmelTelefon: +43 5572 909808E-Mail: media@crate.ioOriginal-Content von: Crate.io, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183650/6373438