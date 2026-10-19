Donaueschingen (ots) -Prominente aus Sport, Wirtschaft, Politik und Unterhaltung kamen zum Saisonabschluss des EAGLES Charity Clubs im Severin's Resort & Spa Öschberghof in Donaueschingen zusammen. Die Spendensumme kommt mehreren sozialen Projekten und gemeinnützigen Organisationen zugute.Beim traditionsreichen "hiPURE EAGLES Präsidenten Cup" kamen vom 15. bis 17. Oktober im Schwarzwald insgesamt 478.063 Euro für den guten Zweck zusammen. Zum zweiten Mal fand die Benefizveranstaltung im Severin's Resort & Spa Öschberghof in Donaueschingen statt. Zahlreiche prominente Gäste aus Sport, Wirtschaft, Politik und Unterhaltung unterstützten die Veranstaltung mit sportlichen Aktivitäten, einer Auktion und einer Tombola.Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Schwimmerin Franziska van Almsick, Sänger Max Giesinger, Comedian Bülent Ceylan, die Schauspieler Kostja Ullmann und Francis Fulton-Smith, die Moderatoren Sebastian Hellmann und Wolfram Kons. Bundesministerin Dorothee Bär und FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Aus der Wirtschaft waren u.a. Arbeitgeberpräsiden Dr. Rainer Dulger, Clemens Tönnies, Magenta TV Chef Arnim Butzen und Matthias Müller vertreten. Die EAGLES-Präsidenten Christian Neureuther und Anke Huber begrüßten die Gäste zum Saisonabschluss des Charity Clubs.Ein Schwerpunkt der Veranstaltung war die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen. Bülent Ceylan erhielt einen Spendenscheck über 25.000 Euro für seine Stiftung, die Kinder und Jugendliche in Deutschland fördert. Weitere 35.000 Euro gingen an die Franziska van Almsick Stiftung, die sich unter dem Motto "Jedes Kind muss schwimmen lernen" für den Schwimmunterricht einsetzt.Auch regionale Projekte wurden unterstützt: 30.000 Euro sind für den Mehrgenerationenpark in Oerlenbach vorgesehen, weitere 20.000 Euro für die Franz-von-Prümmer-Schule in Bad Kissingen, die sich für Inklusion einsetzt. Die World Childhood Foundation erhielt 20.000 Euro für ihre Arbeit zum Schutz von Kindern vor Missbrauch und Gewalt.Ein weiterer großer Spendenscheck konnte an die Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde überreicht werden. Die Stiftung setzt sich dafür ein, die Mobilität, Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen durch geeignete Hunde zu verbessern.Die Spendensumme kam unter anderem durch die Gala mit Auktion und Tombola zustande. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Sänger Sasha, der als seine Bühnenfigur Dick Brave auftrat.Für Christian Neureuther und Anke Huber steht die Unterstützung sozialer Projekte im Mittelpunkt des Engagements. Seit mehr als 30 Jahren bringen die EAGLES prominente Persönlichkeiten und Unternehmer zusammen, um Spenden für Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu sammeln.Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem der "Preis für Menschlichkeit und soziales Engagement" an das langjährige EAGLES-Mitglied Winfried Rothermel verliehen. Die Laudatio hielt Franziska van Almsick.Mit dem Präsidenten Cup beendete der EAGLES Charity Club seine Saison und setzte sein langjähriges Engagement für gemeinnützige Einrichtungen und soziale Projekte fort.Pressekontakt:www.eagles-charity.deOriginal-Content von: Eagles Charity Golf Club e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63698/6373426