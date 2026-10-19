Münster (ots) -Immer dienstags und freitags am frühen Abend fiebern Millionen Europäer mit - dann nämlich werden die Zahlen von der europäischen Lotterie Eurojackpot gezogen, bei der man bis zu 120 Millionen Euro gewinnen kann - vorausgesetzt, man hat die richtigen Zahlen auf seiner Spielquittung. Morgen/Übermorgen/Am 20. Oktober steht nun die 1.000 Ziehung an. Jessica Martin über besondere, kuriose und auch überraschende Geschichten, die es in den vergangenen Jahren beim Eurojackpot gab.Sprecherin: In 1.000 Ziehungen hab es viele Veränderungen beim Eurojackpot: Zum Start 2012 gings los mit sieben Ländern - heute sind 19 Nationen dabei. Gab es anfangs einen Maximaljackpot von 90 Millionen Euro, ist der vor ein paar Jahren auf 120 Millionen angehoben worden. Und auch die beiden wöchentlichen Ziehungen dienstags und freitags gab es nicht von Beginn an. Außerdem wurde die Spielformel angepasst.O-Ton 1 (Bodo Kemper, 16 Sek.): "Das Tippfeld 5 aus 50 ist schon immer so gespielt worden, aber bei der Tippreihe der Eurozahlen gab es Änderungen. In den ersten Jahren wurden zwei Eurozahlen aus acht gezogen, heute sind es zwei aus zwölf. Eines ist aber immer gleichgeblieben. Der Spieleinsatz pro Tippreihe liegt bei zwei Euro."Sprecherin: So Bodo Kemper, Sprecher von Eurojackpot. Die Ziehungen finden immer im finnischen Helsinki in einem TV-Studio statt. Die beiden Ziehungsgeräte Venus und Pearl sind von Anfang an dabei. Überwacht wird das Ganze von der finnischen Polizei - damit alles wirklich ganz sicher ist. In über 14 Jahren gab es natürlich auch jede Menge besondere Geschichten.O-Ton 2 (Bodo Kemper, 21 Sek.): "2024 wollte der Jackpot einfach nicht fallen. 18 Ziehungen lang gab es keinen Gewinner in der ersten Gewinnklasse. Das war übrigens die längste Jackpot-Phase seit dem Start der Lotterie. Geknackt wurde der Jackpot dann allerdings an einem Nikolaustag. Da gab es wohl richtig dicke Stiefel in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Schließlich mussten darin jeweils 60 Millionen Euro Platz finden."Sprecherin: Besonders kurios ist eine andere Geschichte...O-Ton 3 (Bodo Kemper, 27 Sek.): "2013 hat ein Norweger 13,5 Millionen Euro gewonnen und einen Teil seines Gewinns in seinen Lieblingsfußballverein investiert. Und 2019 gab es in Finnland eine Tipp-Gemeinschaft mit einem 90-Millionen-Euro-Gewinn. Eine finnische Kleinstadt hatte auf einen Schlag 50 neue Millionäre und die hatten nichts Besseres zu tun, als in den Tagen danach erstmal das ganze Dorf zu Kaffee und Kuchen in die Annahmestelle in einem Verbrauchermarkt einzuladen, wo sie alle ihren Tipp abgegeben hatten."Sprecherin: Mehr als 700 Millionäre gab es seit dem Start des Eurojackpot - über die Hälfte davon aus Deutschland. Der Maximaljackpot von 120 Millionen Euro wurde bisher aber nur acht Mal geknackt.Der Eurojackpot feiert Jubiläum - am 20. Oktober findet die 1.000 Ziehung statt. Wenn Sie mitspielen wollen, wünsche ich viel Glück. Mehr Infos gibt's unter eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6373423