Bremen (ots) -Berlin ist wieder Erotikhauptstadt. Denn (vom 22.) bis einschließlich 25. Oktober findet hier auf dem Messegelände unter dem Funkturm die VENUS statt, die ja mit über 270 Ausstellern aus mehr als 40 Ländern und regelmäßig weit über 30.000 Besuchern zu den weltweit größten Veranstaltungen ihrer Art gehört. Warum man unbedingt vorbeischauen sollte, das verrät uns jetzt Helke Michael.Sprecherin: Natürlich geht es auf der VENUS um Erotik. Das Festival ist aber noch viel mehr, wie Pressesprecher Walter Hasenclever erklärt.O-Ton 1 (Walter Hasenclever, 18 Sek.): "Es ist wirklich ein buntes, aufregendes und großes Live- Event. Wir haben hunderte Aussteller aus der ganzen Welt, man kann dort neue Produkte entdecken, es werden neue Trends vorgestellt und dazu gibt es jede Menge Shows, Entertainment und natürlich auch die Chance, den Stars aus der digitalen Welt in der realen zu begegnen."Sprecherin: Mit dabei ist natürlich VENUS-Ikone Micaela Schäfer. Neben ihr gibt es dieses Jahr aber auch noch sieben weitere, ganz unterschiedliche VENUS-Botschafterinnen.O-Ton 2 (Walter Hasenclever, 28 Sek.): "Heute haben wir nicht mehr einzelne Stars, sondern wir haben eine ganze Generation von - primär - Frauen, die ihre Karrieren selbst aufgebaut haben, über Social Media und eigene Geschäftsmodelle. Zum Beispiel Stars wie Shaiden Rogue, eine der bekanntesten Darstellerinnen in unserer Branche, die junge Creatorin Lia Engel, die bekannte Domina Calea Toxic, aber auch Mika Nox, Sally Dinosaur, Jenny Stella und Tamy Tation, die alle für eine sehr individuelle Art der Karriere in unserer Branche stehen."Sprecherin: Man findet sie übrigens mitten in Halle 20, wo auch sie im ganz neuen VENUS KIEZ by Inkasso Ingo ihre offiziellen Autogrammzonen haben. Besonders ist dieser neue Ort aber auch, weil hier Creator und Influencer zusammenfinden.O-Ton 3 (Walter Hasenclever, 12 Sek.): "Es gibt eine Bar, es gibt eine Lounge, dort wird Content erstellt in Form von Videos und Interviews. Es gibt Meet & Greets für spontane Begegnungen. Und das ist eigentlich ganz wichtig für uns, diesen fixen Treffpunkt für alle diese Leute zu haben."Sprecherin: Und wem das noch nicht genug Argumente für einen Besuch auf der VENUS sind...O-Ton 4 (Walter Hasenclever, 15 Sek.): "Es ist ein einzigartiges Erlebnis, was man wirklich nur nachvollziehen kann, wenn man einmal da gewesen ist. Man sieht und erlebt Dinge, die man sonst, glaube ich, noch nie erlebt hat. Alle sind freundlich, alle sind nett, dennoch sehr aufgeschlossen. Und die meisten Leute, die einmal da waren, kommen immer nochmal wieder."Was wann wo stattfindet, finden Sie auch noch mal im Netz unter VENUS minus BERLIN punkt COM. Oder Sie laden sich einfach die neue offizielle VENUS-APP runter. Da haben Sie alle Infos auch vor Ort immer dabei.Pressekontakt:Hasenclever StrategyWalter HasencleverTel: +49 421 42 76 37 39E-Mail: presse@venus-berlin.comOriginal-Content von: Hasenclever Strategy UG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115982/6373422