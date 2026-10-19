Der Ausrüster für die Halbleiterindustrie Aixtron legte kürzlich vorläufige Zahlen zum 3. Quartal vor. Obgleich die Zahlen oberhalb der Erwartungen veröffentlicht wurden, half das dem Aktienkurs nicht auf die Beine. Ganz im Gegenteil. Die Aixtron-Aktie setzte ihre Rutschpartie fort. Und so langsam wird die Lage prekär.Vorläufige Zahlen im Fokus Aixtron vermeldete für das September-Quartal einen Auftragseingang in Höhe von 275 Mio. Euro. Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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