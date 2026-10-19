Hamburg (ots) -- Fußballcamp findet vom 26. bis 30. Oktober in Hamburg-Altona statt- 42 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren nehmen kostenfrei teil- EDEKA stellt den Rabauken Brotdosen und Snacks zur Stärkung während der Camp-Tage bereitAus einem besonderen Kasseneinsatz wird konkrete Unterstützung für Kinder in Hamburg: Im März dieses Jahres hatte Hauke Wahl, ehemaliger Innenverteidiger des FC St. Pauli, für den guten Zweck die Kasse in der EDEKA Rindermarkthalle auf St. Pauli übernommen. Die während der Aktion eingenommene Summe wurde von EDEKA auf insgesamt 10.000 Euro aufgestockt. Mit dem Erlös ermöglichen EDEKA und der FC St. Pauli nun 42 Kindern die kostenfreie Teilnahme an einem fünftägigen Rabauken-Camp. Das Fußballcamp findet vom 26. bis 30. Oktober auf dem Sportplatz an der Max-Brauer-Allee in Hamburg-Altona statt. Es richtet sich an Kinder zwischen sechs und 13 Jahren, für die eine Teilnahme aus finanziellen Gründen sonst nicht möglich wäre."Mit dem Camp ermöglichen wir 42 Kindern Bewegung, Gemeinschaft und neue Erfahrungen, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Familien. Als regional verwurzelter Unternehmensverbund wollen wir Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, gesellschaftliche Teilhabe vor Ort konkret zu stärken", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.Fünf Tage Sport und GemeinschaftDie kostenfreien Plätze ermöglichen Kindern die Teilnahme, für deren Familien die reguläre Gebühr eine Hürde wäre. Ein Teil der Plätze geht an Kinder aus dem Umfeld der Gemeinwesenarbeit St. Pauli (GWA) sowie der Faninitiative Höllenhunde. Weitere Plätze werden unter Mitgliedern des Rabauken-Clubs, dem Kids-Club des FC St. Pauli, verlost.Im Mittelpunkt des Camps stehen Bewegung und gemeinsame Erlebnisse. Unter Anleitung des Rabauken-Trainerteams können die Kinder Fußball spielen, ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und als Team zusammenwachsen. Ein besonderer Höhepunkt sind die Besuche von Rabauken-Paten aus dem Kreis der FC-St.-Pauli-Profis.EDEKA stellt allen 42 Kindern Brotdosen und Snacks zur Verfügung und sorgt so auch in den Trainingspausen für eine kleine Stärkung. Damit führen EDEKA und der FC St. Pauli das gesellschaftliche Engagement ihrer langjährigen Partnerschaft vor Ort fort.Weitere Informationen zur EDEKA-Spendenaktion mit Hauke Wahl sowie zum Fußballcamp der FC St. Pauli Rabauken gibt es unter:- Zur Pressemitteilung über die Spendenaktion (https://verbund.edeka/presse/pressemeldungen/herz-partnerschaft-kasseneinsatz-fuer-den-guten-zweck-fc-st-pauli-innenverteidiger-hauke-wahl-kassiert-ab/) (März 2026)- Zum Fußballcamp der FC St. Pauli Rabauken (https://www.fcstpauli.com/rabauken/fussballschule/camps/feldspielercamp)Über den FC St. PauliDer FC St. Pauli wurde 1910 gegründet und ist seit jeher im Herzen Hamburgs beheimatet - nur einen Steinwurf von der Reeperbahn entfernt, im Millerntor-Stadion, eins der stimmungsvollsten Fußballstadien des Landes. Bekannt ist der Kiezclub vor allem für seine in Braun-Weiß auflaufende Profimannschaft, doch der Verein bietet weit mehr: In rund 25 Sportarten engagieren sich Menschen in den Amateur-Abteilungen - vielfältig, inklusiv und mit großer Leidenschaft. Dabei versteht sich der FC St. Pauli nicht nur als Sportverein, sondern auch als gesellschaftlicher Akteur. Vielfalt, Respekt, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit sind zentrale Werte, für die der Verein steht - getragen von seinen Fans und Mitgliedern, die ihre Überzeugungen ins Stadion gebracht und die Identität des Clubs bis heute entscheidend mitgeprägt haben. Der FC St. Pauli ist fest im Stadtteil verwurzelt. Aus dieser Verankerung schöpft er seine Identität - und übernimmt Verantwortung: für die Menschen auf und neben dem Platz, für den Stadtteil und für eine offene, solidarische Gesellschaft.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/6373549