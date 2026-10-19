Ismaning (ots) -Jan Hofer kommt zu HSE. Als "Mister Tagesschau" prägte er über Jahrzehnte die deutsche Fernsehlandschaft. Nun entdeckt eine der profiliertesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands eine neue Form des Live-Mediums für sich: Live Commerce. Seinen ersten Live-Auftritt bei HSE hat Jan Hofer am 17. November in einem plattformübergreifenden Livestream, der zeitgleich über den HSE Onlineshop, in der HSE App sowie auf YouTube und Instagram zu sehen ist. Am 19. November folgt seine TV-Premiere aus den HSE Studios. Im Mittelpunkt steht seine eigene, gemeinsam mit HSE entwickelte Jan Hofer Signature Collection.Live-Fernsehen kennt Jan Hofer wie kaum ein anderer. 35 Jahre lang war er Sprecher der ARD-Tagesschau und führte durch die großen Themen aus Politik und Weltgeschehen. Nach seinem Abschied von der Tagesschau wechselte er zu RTL und baute dort als Anchor das Nachrichtenformat "RTL Direkt" mit auf, das er bis 2024 moderierte. Mit Live-Commerce erschließt sich Hofer nun eine neue Medienwelt."Live ist für mich nichts Neues. Live Commerce schon. Mich fasziniert, wie HSE seit Jahrzehnten Menschen live erreicht und dabei Nähe, Beratung und Unterhaltung miteinander verbindet. Heute findet dieser Austausch nicht mehr nur im Fernsehen, sondern gleichzeitig über viele digitale Kanäle statt. Die unmittelbare Reaktion der Kunden macht für mich den besonderen Reiz aus. Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Live-Format selbst zu erleben", sagt Jan Hofer.Zeitloser Stil statt kurzlebiger TrendsDer Anlass für seine neue Rolle bei HSE ist die Jan Hofer Signature Collection. Jahrzehntelang stand Hofer stets perfekt gekleidet vor der Kamera. Sein eigener Stil ist klassisch und modern, getragen von der Überzeugung, dass gute Kleidung keinen kurzlebigen Trends folgen muss. Gemeinsam mit den Designteams von HSE hat er eine Kollektion entwickelt, die genau diese Haltung widerspiegelt. "Viele Männer wünschen sich Kleidung, die gut zusammenpasst, bequem ist und mit der sie ohne großen Aufwand gepflegt angezogen sind. Genau das war mein Anspruch an die Jan Hofer Signature Collection. Ich möchte Orientierung geben, keine Trends vorgeben", sagt Hofer.Die erste Capsule Collection umfasst zwölf Teile in einer klassischen, gedeckten Farbwelt. Dazu gehören unter anderem Pullover, Strickjacken, Shirts und Hosen sowie ein Sakko mit herausnehmbarem Westeneinsatz. Loungewear und Pyjamas für die Familie ergänzen die Kollektion. Alle Teile lassen sich vielseitig miteinander und mit der bestehenden Garderobe kombinieren.Jan Hofer als neuer Creator bei HSE"Jan Hofer genießt seit Jahrzehnten das Vertrauen eines Millionenpublikums. Mit seiner Glaubwürdigkeit, seiner Authentizität und seiner Offenheit für Neues passt er hervorragend zu HSE. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit ihm seine nächste Live-Geschichte erzählen dürfen", sagt Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE.Die neue Rolle bei HSE ist nicht das einzige Format, das Jan Hofer derzeit für sich entdeckt. Ab Februar 2027 geht er mit "Guten Abend, meine Damen und Herren!" erstmals auf Deutschlandtournee. Darin blickt er auf rund 50 Jahre Leben in und mit den Medien zurück und widmet sich Themen wie Medienwandel, Digitalisierung, künstlicher Intelligenz im Journalismus und Fake News. Ob Live Commerce, eigene Kollektion oder Tournee: Jan Hofer bleibt neugierig auf Neues.Über HSEHSE ist einer der führenden Live-Commerce Anbieter Europas und betreibt eine integrierte Plattform, die TV, E-Commerce, App und Social Commerce miteinander verbindet. Das Unternehmen kombiniert kuratierte Sortimente mit unterhaltsamen, Creator-getriebenen Inhalten und schafft so ein differenziertes Einkaufserlebnis, das auf Interaktion, Vertrauen und langfristige Kundenbindung ausgerichtet ist.HSE steht für die unterhaltsamste Form des Shoppings und begeistert rund 1,15 Millionen aktive Kunden, die das kuratierte Sortiment aus Fashion, Schmuck, Beauty, Wellness, Haushalt sowie Home & Living schätzen.Mit seinen TV-Sendern HSE, HSE Extra und HSE Trend erreicht das Unternehmen rund 45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rund 800 Mitarbeitende gestalten ein ebenso inspirierendes wie kundenorientiertes Einkaufserlebnis. Über Partnerunternehmen sichert HSE zudem mehr als 1.700 weitere Arbeitsplätze in Logistik, Callcenter und Technologieentwicklung.HSE wurde mehrfach für seine Servicequalität ausgezeichnet und befindet sich seit 2012 mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft Providence Equity Partners.Weitere Informationen unter corporate.hse.com und www.hse.comPressekontakt:HSEFiona LorenzDirector Corporate & Consumer CommunicationsTel.: +49 151 12638629fiona.lorenz@hse.comcorporate.hse.comJan HoferDr. Binh Christoph Nguyenbluesparrow GmbHTel.: +49 171 6986159binh@bluesparrow.dewww.bluesparrow.deOriginal-Content von: HSE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53601/6373546