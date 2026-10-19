Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Woche war geprägt von Beruhigung, so die Analysten der Helaba.Zumindest gelte dies für den europäischen Rentenmarkt, wo sich die EWU-Peripheriespreads (trotz der Protestwelle in Frankreich) nicht wie im Trend der letzten Wochen ausgeweitet hätten, sondern auf erhöhten Niveaus per saldo seitwärts gelaufen seien. Auch am deutschen Aktienmarkt hätten die Anleger starke Nerven gezeigt, ungeachtet des KI-Ausverkaufs in Asien und den USA. Insgesamt leicht erholen hätten sich derweil der Bund-Future und die Notierungen am US-Rentenmarkt, sowie der Euro-Kurs gegenüber dem US-Dollar können und dies, obwohl die Ölpreise zuletzt gestiegen seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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