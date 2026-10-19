BÖRSE AKTUELL: Nasdaq erholt sich vor den Mag7-Ergebnissen, Anleihen gewinnen wieder an Beliebtheit, Ölpreis fällt vom Höchststand (19.10.2026)

Die vergangene Woche war für den Nasdaq die schwächste seit April 2025 und dem denkwürdigen "Liberation Day", der deutliche Turbulenzen bezüglich neuer US-Zölle an die Märkte brachte. Heute zeigen die wichtigen US-Indizes jedoch eine kräftige Erholung: Die Futures auf den Nasdaq 100 legen um mehr als 1,3 - zu, während die Terminkontrakte auf den S&P 500 um rund 0,8 - steigen.

Abbildung 1: Anteil der Nasdaq 100-Unternehmen über der 50-Tage-Linie (2024-2026)

Quelle: XTB Research, 19.10.2026

Wichtige Börsen News für die kommenden Tage: Die Anleger warten gespannt auf die Quartalsberichte der größten Technologiekonzerne. Tesla, Meta und IBM werden ihre Zahlen am Mittwoch vorlegen, nachdem Netflix bereits am Dienstag den Auftakt macht.

Abbildung 2: Dashboard für Tesla (2024-2026)

Quelle: XTB Research, 19.10.2026

Im Hintergrund belasten jedoch weiterhin mindestens fünf zentrale Themen die Marktstimmung:

Wachsende Zweifel an der nachhaltigen Finanzierung des KI-Booms. US-Staatsanleihen, die wieder verstärkt als sicherer Hafen gesucht werden. Rohöl, das von seinem Fünf-Monats-Hoch abkühlt. Eine spürbare Eskalation geopolitischer Spannungen zwischen den USA und der Ukraine. Sorgen um die Haushaltslage Frankreichs nach Massenprotesten am Wochenende.

Fokus Deutschland: Was bedeutet die aktuelle Lage heute für deutsche Anleger?

Für den heimischen Markt und Anleger in Deutschland ergeben sich aus der aktuellen Gemengelage mehrere direkte Impulse:

DAX - Euro Stoxx unter Druck durch Frankreich-Krise: Die Massenproteste in Frankreich und die anhaltende Sorge um die Staatsverschuldung des Nachbarlandes belasten die europäischen Aktienmärkte. Während US-Futures zulegen, notiert der Euro Stoxx 50 im Minus. Auch der DAX spürt diesen geopolitischen und fiskalischen Gegenwind aus dem Euroraum.

Fokus auf Einkaufsmanagerindizes (PMI): Am Freitag stehen die vorläufigen PMI-Daten für Deutschland und die Eurozone an. Sie gelten als wichtigster Frühindikator für die wirtschaftliche Dynamik im vierten Quartal und könnten maßgeblich darüber entscheiden, wie die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Zinspfad fortsetzt.

Energiekosten - Automobilsektor: Die Entwicklung der Öl- und Kraftstoffpreise bleibt ein kritischer Faktor für die deutsche Industrie. Zudem werden die Zahlen von Tesla am Mittwoch genau analysiert werden: Signale zur weltweiten E-Auto-Nachfrage treffen deutsche Automobilwerte (VW, BMW, Mercedes-Benz) gewohnt direkt.

Wechselkurs EUR/USD: Ein schwächerer Euro stützt zwar die Exporte der deutschen Industrie, verteuert jedoch zeitgleich den Import von Rohstoffen und Energie.

Aktuelle Börsen News im Detail: Märkte, Anleihen - Rohstoffe

?? Aktienmärkte: Risikofreude kehrt vorübergehend zurück

Hinter uns liegt der größte Sprung des Volatilitätsindexes VIX seit Juni sowie die längste Verlustserie des Halbleiterindexes SOXX seit 2008. Heute zeigt dieser Marktbericht Börse jedoch eine Rückkehr der Risikofreude. Nasdaq 100 Futures klettern um 1,3 - S&P 500 Futures um 0,8 %....

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