Am kommenden Donnerstag (22.10.2026) ist es so weit: Seien Sie gespannt auf das Webinar mit Hans A. Bernecker: "Was wird aus Deutschland - Rechts wie Links?" - Perspektiven für Gesellschaft, Wirtschaft und Börse. Wie schaut ein Experte mit weit mehr als sechs Jahrzehnten Erfahrung auf den aktuellen Sachrahmen?
Registrieren Sie sich noch heute zur Teilnahme. Weitere Informationen gibt es auf der Veranstaltungsseite:https://www.bernecker.info/webinar-261022
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