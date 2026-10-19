München (ots) -Die Paulaner Brauerei Gruppe setzt ihre strategische Weiterentwicklung von einer Brauerei zum breit aufgestellten Getränkehersteller fort. Mit Bella Bavaria steigt das Münchner Familienunternehmen im Frühjahr 2027 erstmals mit einer eigenständigen Marke in den Markt für trinkfertige Cocktails und Aperitifs ein. Zum Start kommen die drei Sorten Hugo, Limoncello Spritz und Paloma bundesweit in den Getränke- und Lebensmitteleinzelhandel. Mit dem Schritt erschließt sich Paulaner ein neues Wachstumsfeld jenseits des klassischen Biergeschäfts.Wachstumsmarkt mit PotenzialDer Einstieg erfolgt in einem dynamischen Marktumfeld: Im Vergleich zum klassischen Markt für alkoholische Getränke entwickelt sich das Ready-to-Drink-Segment (RTD) zu einem wichtigen Wachstumstreiber. In Deutschland legte der Markt zuletzt laut Einschätzungen um rund 25% zu. Für Paulaner bietet die Kategorie damit die Chance, neue Zielgruppen und Konsumanlässe anzusprechen und das Produktangebot langfristig breiter aufzustellen."Mit Bella Bavaria gehen wir bewusst über unser traditionelles Kerngeschäft hinaus und steigen in eine neue, wachstumsstarke Kategorie ein", sagt Jörg Biebernick, CEO der Paulaner Brauerei Gruppe. "Auch wenn Bier unsere DNA ist und gemeinsam mit unserer Carbonated-Softdrinks-Familie das Fundament unseres Geschäfts bildet, entwickeln wir unser Portfolio gezielt weiter und erschließen neue Wachstumspotenziale. Mit Bella Bavaria reagieren wir auf veränderte Konsumbedürfnisse und schaffen neue Konsumanlässe. Wir haben über ein Jahr lang intensiv an der Rezeptur gearbeitet, Konsumenten befragt und zahlreiche Tests durchgeführt, um den Geschmack der Konsumenten bestmöglich zu treffen. Denn wir wollen Bella Bavaria erfolgreich im Ready-to-Drink-Segment etablieren und Paulaner als Getränkeunternehmen weiterentwickeln."Drei Cocktailklassiker für den unkomplizierten GenussZum Marktstart im Frühjahr 2027 umfasst das Bella Bavaria Sortiment drei bekannte Cocktailklassiker: Hugo, Limoncello Spritz und Paloma. Die fertig gemixten Drinks werden in der handlichen 0,33-Liter-Dose angeboten und sind direkt genussbereit, ganz ohne weitere Zubereitung.Bei der Produktentwicklung arbeitete Paulaner mit namhaften und erfahrenen Barkeepern zusammen. Ziel war es, den Geschmack hochwertiger Bar-Cocktails in ein unkompliziertes Ready-to-Drink-Format zu übertragen. Im Mittelpunkt standen dabei ausgewogene Rezepturen, hochwertige Zutaten und ein authentisches Geschmackserlebnis, ganz im Sinne des Paulaner Qualitätsversprechens "Gut, besser, Paulaner".Münchner Herkunft trifft italienisches LebensgefühlMit Bella Bavaria verbindet Paulaner seine Münchner Wurzeln mit der mediterranen Aperitif-Kultur. Die bayerische Landeshauptstadt wird nicht umsonst gerne als "nördlichste Stadt Italiens" bezeichnet. Genau diese Verbindung greift die neue Marke auf: bayerische Herkunft, italienische Lebensfreude und moderne Cocktailkultur.Bella Bavaria steht dabei für eine neue Interpretation bekannter Aperitif-Klassiker und soll sowohl beim geselligen Zusammensein zu Hause als auch unterwegs neue Genussanlässe schaffen.Die drei Sorten werden ab März 2027 bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sein.Pressekontakt:Johannes Rieger | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA I Ohlmüllerstraße 42 | 81541 MünchenTel.: 089 / 48005-380 | Johannes.Rieger@paulaner.deOriginal-Content von: Paulaner Brauerei Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19178/6373600