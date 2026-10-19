Akquisition ergänzt die Boomi Enterprise Platform um weitgehend gängige Funktionen für Datenbeobachtbarkeit und -zuverlässigkeit, die Unternehmen die zur KI-Operationalisierung benötigte Datenqualität und -Governance liefern

Boomi, das auf Datenaktivierung für KI spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass es Elementary Data übernommen hat, einen Anbieter der weit verbreiteten Lösung für Datenbeobachtbarkeit, die Workflows und KI-Agenten zuverlässige Daten liefert. Nach Lunar.dev ist Elementary die jüngste Akquisition von Boomi, die die Boomi Enterprise Platform durch die Funktionen für Beobachtbarkeit, Qualität, Governance und Entdeckung stärkt, die Unternehmen benötigen, um zuverlässige Daten für KI bereitzustellen.

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Boomi Acquires Elementary Data to Bring Trusted, Governed Data to the AI Era

Das Wichtigste auf einen Blick

Was hat Boomi übernommen? Elementary bietet einheitliche Beobachtbarkeit, Qualität, Governance und Entdeckung. Das 2022 gegründete Elementary, das als Open-Source-Projekt begann, wird mittlerweile von mehr als 1.500 Datenteams genutzt, verzeichnet über 1,1 Millionen Downloads pro Monat und besitzt eine rund 4.000 Mitglieder starke Community. 2024 lancierte es Elementary Cloud, mit dem das Open-Source-Fundament durch Funktionen der Unternehmensklasse ergänzt wurde.

Elementary bietet einheitliche Beobachtbarkeit, Qualität, Governance und Entdeckung. Das 2022 gegründete Elementary, das als Open-Source-Projekt begann, wird mittlerweile von mehr als 1.500 Datenteams genutzt, verzeichnet über 1,1 Millionen Downloads pro Monat und besitzt eine rund 4.000 Mitglieder starke Community. 2024 lancierte es Elementary Cloud, mit dem das Open-Source-Fundament durch Funktionen der Unternehmensklasse ergänzt wurde. Warum ist diese Akquisition wichtig? KI ist nur so vertrauenswürdig, wie die Daten, die ihr zugrunde liegen. Wenn Unternehmen Entscheidungen und Aktionen KI-Agenten überlassen, können unzuverlässige Daten still und leise das Unternehmen zerstören. Elementary geht dieses Risiko im Kern an, indem es Datenteams in die Lage versetzt, Datenprobleme zu erkennen, zu klassifizieren und zu lösen, bevor sie Dashboards, Modelle, Geräte und KI-Agenten erreichen. Dadurch wird die Lücke bei der Datenzuverlässigkeit geschlossen, die Unternehmens-KI in der Produktion behindert.

KI ist nur so vertrauenswürdig, wie die Daten, die ihr zugrunde liegen. Wenn Unternehmen Entscheidungen und Aktionen KI-Agenten überlassen, können unzuverlässige Daten still und leise das Unternehmen zerstören. Elementary geht dieses Risiko im Kern an, indem es Datenteams in die Lage versetzt, Datenprobleme zu erkennen, zu klassifizieren und zu lösen, bevor sie Dashboards, Modelle, Geräte und KI-Agenten erreichen. Dadurch wird die Lücke bei der Datenzuverlässigkeit geschlossen, die Unternehmens-KI in der Produktion behindert. Wie erweitert Elementary die Boomi Enterprise Platform? Elementary bietet agentengestützte Pipeline-, Daten- und Kontextüberwachung, Spalten-Lineage, einen Datenkatalog, Integritätswerte, einen MCP-Server, der den Datenkontext gegenüber KI-Tools und -Agenten offenlegt, und KI-Agenten, die Datentests, Vorfallstriage, Governance und Leistungsoptimierung für Apps, Geräte und Daten automatisieren. Elementary ergänzt die Active Data Foundation der Boomi Enterprise Platform, die stetig Daten bewegt, abgleicht und steuert, und liefert sie mit dem richtigen Kontext an die Anwendungen, Geräte und Agenten, die sie benötigen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenplattformen, die sich auf Daten im Ruhezustand konzentrieren, bringt die Active Data Foundation Daten in Bewegung und stellt auf diese Weise sicher, dass immer und überall zuverlässige, kontextualisierte Daten verfügbar sind.

Darum ist Datenzuverlässigkeit der neue KI-Engpass

Viele Jahre lang wurde die Datenzuverlässigkeit als Hygienemaßnahme im Hintergrund behandelt, etwas, das Datenteams im Stillen ausführten, damit die Dashboards nicht beeinträchtigt wurden.

Mit der KI ist diese Ära vorbei. Unternehmen überlassen reale Entscheidungen und Aktionen KI-Agenten, sodass die Zuverlässigkeit der zugrundeliegenden Daten zur einzigen Schwachstelle des Systems wird: ein Agent, der auf Grundlage veralteter, falscher oder ungeregelter Daten agiert, produziert nicht nur eine falsche Tabelle er ergreift falsche Maßnahmen, im großen Maßstab, bevor es jemand merkt. Elementary schließt diese Lücke im Kern und bringt nativ Funktionen in die Plattform, die Unternehmen nutzen, um Daten für KI nutzbar zu machen.

Da Unternehmen KI und agentische Workflows skalieren, sind Daten überall vorhanden, fließen dynamisch über sich bewegende Pipelines und ruhen in Datenlagern. Die Sicherstellung, dass dieser kontinuierliche Datenfluss zuverlässig ist, macht den Unterschied zwischen KI, der in der Produktion vertraut werden kann, und KI, die Risiken birgt. Die Vertrauenslücke ist bereits messbar: In einer Forrester Consulting-Studie, die von Boomi in Auftrag gegeben wurde (Juli 2026), sagten 86 der Führungskräfte, dass ihre Organisationen über KI-Agent-Pilotprojekte hinausgegangen sind, aber nur 34 gaben an, den Aktionen ihrer agentischen Systeme zu vertrauen, und Organisationen, die Agenten bereitgestellt haben, bevor sie bereit waren, berichteten Mehrkosten in Höhe von durchschnittlich 2,1 Millionen Dollar. Elementary geht die Ursachen dieser Lücke an die Daten selbst -, indem es Datenteams in die Lage versetzt, Datenprobleme zu erkennen, zu klassifizieren und zu lösen, bevor sie Dashboards, Modelle, Geräte und KI-Agenten erreichen.

"KI ist nur so vertrauenswürdig, wie die Daten, die ihr zugrunde liegen", sagte Steve Lucas, Vorstandsvorsitzender und CEO von Boomi. "Mit Elementary, das von mehr als 1.500 Datenteams genutzt wird, eine rund 4.000 Mitglieder starke Community besitzt und über eine Million Mal pro Monat heruntergeladen wird, fügen wir die Beobachtbarkeits-, Qualitäts- und Governance-Schicht hinzu, die dafür sorgt, dass die in KI und Agenten eingespeisten Daten zuverlässig, erklärbar und unternehmensfähig sind."

Zuverlässige Daten für die KI-Ära

Elementary startete 2022 als Open-Source-Projekt und wurde seitdem von mehr als 1.500 Datenteams genutzt, mit über 1,1 Millionen Downloads pro Monat und einer rund 4.000 Mitglieder starken Community. Durch das Code-orientierte Design ist Datenbeobachtbarkeit ein natürlicher Teil des modernen Daten-Workflows, während Elementary Cloud die Funktionen der Unternehmensklasse hinzugefügt hat, die Teams für die Skalierung benötigen. Mit der Akquisition erhalten die Kunden von Boomi Zugriff auf unter anderem die folgenden Funktionen:

Agent-orientierte Pipeline-Überwachung, die autonom Anomalien im Hinblick auf Aktualität, Volumen und Qualität erkennt, bevor sie nachgelagerte Assets erreichen

Spalten-Lineage für Aufnahme, Transformation, semantisch Schichten, BI und KI

Governance und Erkennung mit gemeinsamem Katalog, Eigentum, Tags und Integritätswerten

Ein MCP-Server, der Datenkontext und -integrität gegenüber KI-Tools und -Agenten offenlegt

KI-Agenten, die Testerstellung, Vorfallstriage, Governance und Leistungsoptimierung automatisieren

"Wir haben Elementary mit einer einfachen Überzeugung begonnen: Datenteams verdienten dieselben Tools zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit, die Softwareentwicklungsteams schon jahrelang nutzten. KI hat die Dringlichkeit dieser Überzeugung verstärkt", sagte Maayan Salom, CEO und Mitgründer von Elementary. "Wenn Agenten in Maschinengeschwindigkeit mit Ihren Daten arbeiten, ist Vertrauen in die Daten kein bloßes Nice-to-Have mehr, sondern das Fundament, auf dem das gesamte Unternehmen steht. Durch den Zusammenschluss mit Boomi, das mehr als 30.000 Kunden und über 800 Partner hat, machen wir zuverlässige Daten zum Standard für die KI-Ära, nicht zur Ausnahme. Und wir fangen gerade erst an."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung zu den zukünftigen Plänen von Boomi, Investitionen, Produktfunktionen, Integration und dem erwarteten Nutzen der Akquisition sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren abweichen. Boomi ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zusätzliche Ressourcen

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie im Boomi-Blog.

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Über Boomi

Boomi, das auf Datenaktivierung für KI spezialisierte Unternehmen, unterstützt das agentengestützte Unternehmen, indem Daten unternehmensweit zum Leben erweckt werden. Die Boomi Enterprise Plattform ist die aktive Datengrundlage, die die unverzichtbare Agenteninfrastruktur bereitstellt, um die Agententransformation voranzutreiben. Durch die Vereinigung von Agentendesign und -Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement in einer einzigen Plattform befähigt Boomi Organisationen dazu, das Potenzial der KI mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Mit dem Vertrauen von mehr als 30.000 Kunden und unterstützt durch ein globales Netzwerk von über 800 Partnern befähigt Boomi Unternehmen jeder Größe dazu, schneller zu agieren, effizienter zu arbeiten und Innovationen in großem Maßstab zu realisieren. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

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Häufig gestellte Fragen

F: Was ist Datenbeobachtbarkeit?

Datenbeobachtbarkeit ist die kontinuierliche Überwachung von Daten und den Pipelines, die sie produzieren, wobei Aktualität, Volumen, Schemaänderungen, Lineage und Qualität verfolgt werden, damit Teams Probleme erkennen und beheben können, bevor sie Dashboards, Modelle, Geräte oder KI-Agenten erreichen. Elementary vereint Beobachtbarkeit, Qualität, Governance und Erkennung.

F: Worin unterscheiden sich Datenbeobachtbarkeit und Datenqualität?

Datenqualität misst, ob ein spezifischer Datensatz einsatzfähig ist (d. h. genau, vollständig, konsistent). Datenbeobachtbarkeit überwacht in Echtzeit und durchgängig, ob darauf vertraut werden kann, dass die Systeme und Pipelines, die die Daten produzieren, diese korrekt liefern. Sie ergänzen sich: die Qualität legt die Standards fest, die Beobachtbarkeit liefert das kontinuierliche Frühwarnsystem. Elementary vereint beide, plus Governance und Erkennung, in einer Lösung.

F: Was bedeutet "Datenbereitschaft für KI" (KI-fähige Daten)?

KI-fähige Daten sind Daten, die ausreichend zuverlässig, zugänglich, kontextbezogen und gesteuert sind, damit ein Modell oder Agent sie sicher in einem realen Workflow nutzen kann, also nicht einfach nur "saubere" Daten oder Daten "in der Cloud". KI-fähige Daten führen Unternehmenskontext (Metadaten, Lineage, Definitionen) und werden kontinuierlich auf Aktualität und Verschiebungen überwacht. Elementary unterstützt Teams dabei, Daten KI-fähig zu machen, indem es Pipelines zu beobachtbaren, getesteten und gesteuerten Pipelines macht und gleichzeitig Menschen in den Prozess einbezieht.

F: Warum benötigen KI-Agenten zuverlässige Daten, und was geschieht, wenn sie diese nicht haben?

Agenten handeln mit Daten, wenn sie Systeme und Geräte abfragen, Workflows auslösen und Entscheidungen treffen. Unzuverlässige Daten führen zu falschen Aktionen, Halluzinationen und teuren Fehlern, die sich nur schwer nachverfolgen lassen. Aus diesem Grund hat Boomi Elementary übernommen: KI ist nur so zuverlässig wie die Daten, die ihr zugrundeliegend.

F: Worin unterscheidet sich Datenbeobachtbarkeit von Daten-Governance?

Governance definiert die Richtlinien, Eigentum und Zugangsregeln für Daten. Beobachtbarkeit überprüft kontinuierlich, ob sich Daten und Pipelines wie erwartet verhalten. Elementary vereint Beobachtbarkeit, Qualität, Governance und Erkennung, sodass sich Richtlinien und Überwachung gegenseitig verstärken.

F: Welche Signale überwacht Datenbeobachtbarkeit?

In der Regel Aktualität (sind sie aktuell?), Volumen (ist die erwartete Menge angekommen?), Schema (hat sich die Struktur verändert?), Lineage (wie fließen sie und was bewirken sie?) und Qualität/Verteilung (befinden sich die Werte in den erwarteten Bereichen?). Elementary überwacht dies und weist auf Anomalien hin, bevor sie nachgelagerte Assets erreichen.

F: Was ist Spalten-Lineage und warum ist sie wichtig?

Spalten-Lineage hält nach, wie jedes Feld produziert wird, von der Quelle über Transformationen bis hin zu BI und KI, und zeigt, wodurch es gespeist wird und was es bewirkt. Sie ist wesentlich für Debugging, Wirkungsanalyse, Governance und Vertrauen in die Daten, auf deren Basis KI handelt. Elementary liefert diese wichtige Art der Daten-Lineage über den gesamten Stack hinweg.

F: Wie erhalten KI-Agenten sicheren, kontextbezogenen Zugriff auf Unternehmensdaten?

Agenten benötigen gesteuerten Zugriff und Unternehmenskontext (Definitionen, Lineage, Eigentum). Ein MCP-Server (Model Context Protocol) legt Datenkontext und -integrität standardmäßig gegenüber KI-Tools und -Agenten offen Elementary bietet diese Art des gesteuerten Zugriffs und ergänzt damit die gesteuerte Konnektivität von Boomi.

F: Wie passt diese Akquisition zu der Strategie von Boomi und wie steht sie in Verbindung zu Rivery und Lunar.dev?

Gemeinsam bilden diese Akquisitionen einen Daten-zu-KI-Stack: Datenintegration (Rivery), gesteuerte KI-Konnektivität und Gateway (Lunar.dev), und jetzt zuverlässige, beobachtbare Daten (Elementary). Boomi stellt die Schichten zusammen, die Unternehmen brauchen, um KI auf Grundlage zuverlässiger Daten auszuführen.

F: Bedeutet dies eine Konsolidierung im Markt der Datenbeobachtbarkeit? Was signalisiert es?

Diese Akquisition ist ein weiterer Beweis dafür, dass Datenzuverlässigkeit zu einem Bestandteil zentraler KI-Infrastruktur wird, anstatt eine eigenständige IT-Nische zu bleiben. Beobachtbarkeit fließt nun im Zuge der Operationalisierung von KI durch Unternehmen in einer einzigen Plattform mit Integration, Governance und Konnektivität zusammen.

F: Was passiert mit dem Open-Source-Projekt und seiner Community?

Für das Open-Source-Projekt sind keine unmittelbaren Änderungen geplant. Dies gilt für das Repository, die Releases und die Nutzung durch die Community. Boomi beabsichtigt, das Projekt und seine Community weiterhin verantwortungsvoll zu unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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