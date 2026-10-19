Die Volkswagen-Aktie kommt einfach nicht aus ihrer Krise heraus. Nach den jüngsten Kursverlusten notiert das Papier wieder nahe seinem Jahrestief, während auch die schwachen Absatzzahlen aus China für wenig Hoffnung sorgen. Hinzu kommt, dass gleich mehrere frühere Unterstützungen mittlerweile oberhalb des aktuellen Kurses liegen und mögliche Erholungen ausbremsen könnten. Ist die Aktie inzwischen weit genug gefallen oder müssen sich Anleger auf weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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