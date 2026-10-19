Die Deutsche Telekom kauft weiter im großen Stil eigene Aktien zurück. Allein in der vergangenen Woche erwarb der Konzern rund 6,7 Millionen Anteilsscheine. Bis Jahresende sollen insgesamt bis zu 5 Milliarden € in Rückkäufe fließen. Zusammen mit der Dividende ergibt sich bei einem Aktienkurs von 25,89 € eine Kapitalrückführungsrendite von rund 8%. Gleichzeitig sehen Analysten Kursziele von bis zu 40 €. Ist die T-Aktie damit eine der attraktivsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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