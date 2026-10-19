Die SAP-Aktie hat eine beeindruckende Aufholjagd hinter sich. Nachdem der Kurs im Sommer noch unter 130 € gefallen war, haben die Käufer inzwischen wieder das Ruder übernommen. Mittlerweile kämpft die Aktie mit der Marke von 200 €, während auch einige Analysten wieder deutlich optimistischer werden. Doch wie viel Luft bleibt nach der jüngsten Erholung noch nach oben und wo könnten Anleger bei einem erneuten Rücksetzer wieder zugreifen? Ein Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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