Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank gibt seit August einen Großteil ihrer vorherigen Kursgewinne wieder ab. Am Montag notiert sie bei etwa 3 € und liegt damit nur knapp über ihrem Allzeittief vom März. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Welche Faktoren bestimmen den weiteren Kursverlauf, und bietet das aktuelle Kursniveau eine attraktive Einstiegschance? Die Risikovorsorge normalisiert sich Das vergangene Geschäftsjahr war von umfangreichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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