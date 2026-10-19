Der deutsche Leitindex beginnt die neue Handelswoche verhalten. Die aktuelle Gemengelage ist offenkundig noch nicht dazu angetan, um eine Jahresendrallye anzuschieben.Die Ölpreise kommen zu Wochenbeginn zwar etwas zurück, doch liegen sie noch immer auf sehr exponierten Niveaus. Die USA haben eine Lockerung der Russland-Sanktionen bekanntgegeben. Die Erwartung eines höheren Ölangebots beruhigte die Gemüter. Allerdings notiert Brent-Öl zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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