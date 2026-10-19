Gold-Expansion in Finnland: Dieser Explorer greift bei 43,7 g/t Gold zu!

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Nordic Resources meldet die Übernahme des Goldprojekts Jukulainen in Mittelfinnland. Das Unternehmen will sämtliche Anteile an dem frühen Explorationsprojekt erwerben. Historische Oberflächenproben lieferten bis zu 43,7 Gramm Gold je Tonne. Jukulainen ergänzt damit die Projekte Kopsa, Kiimala Trend und Hirsikangas.

Nordic Resources meldet die Übernahme des Goldprojekts Jukulainen in Mittelfinnland. Das Unternehmen will sämtliche Anteile an dem frühen Explorationsprojekt erwerben. Historische Oberflächenproben lieferten bis zu 43,7 Gramm Gold je Tonne. Jukulainen ergänzt damit die Projekte Kopsa, Kiimala Trend und Hirsikangas.

Goldwerte entlang einer Scherzone

Für 25 Proben liegen laut Nordic Resources überprüfbare Standorte und Analysewerte vor. 19 davon enthielten mindestens 0,1 Gramm Gold je Tonne, im Durchschnitt waren es 6,3 Gramm. Neben dem Spitzenwert wurden am selben Fundort 25,5 Gramm sowie rund 30 Meter weiter nördlich 11,3 Gramm je Tonne gemessen.



Die Proben stammen aus einem etwa 80 Meter langen Aufschlussbereich an einer bekannten Scherzone. Solche verformten Gesteinskorridore können Wege für goldhaltige Flüssigkeiten bilden. Magnetikdaten deuten nach Unternehmensangaben darauf hin, dass sich die aussichtsreiche Struktur über rund vier Kilometer durch das Projektgebiet zieht.