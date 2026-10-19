Kontron-CFO Clemens Billek präsentierte auf unserer virtuellen Defense & Security Conference und untermauerte die wachsende Positionierung von Kontron im Bereich missionskritischer Verteidigungscomputer, einschließlich Chancen sowohl bei etablierten Primes als auch bei aufstrebenden Neo-Primes. Wichtig ist, dass die langen Lebenszyklen militärischer Plattformen über den aktuellen Aufrüstungszyklus hinaus wiederkehrende Modernisierungs-, Wartungs- und Servicepotenziale eröffnen. Das Management wies zudem auf eine verbesserte Umsetzung des Auftragsbestands (Backlog Conversion) ab 2027, ein anhaltendes Wachstum im Bahngeschäft im Zuge des FRMCS-Übergangs sowie auf die durch den CRA getriebene Monetarisierung von Software hin. Wir sehen in diesen Entwicklungen eine Stütze für nachhaltiges, profitables Wachstum und bekräftigen unser BUY-Rating mit unverändertem Kursziel von 35,00 EUR. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist abrufbar unter: https://researchhub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
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