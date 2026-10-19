Paris (www.anleihencheck.de) - Die Veröffentlichung der Zahlen zur US-Inflation für September war das Hauptereignis in der letzten Woche, so Michaël Nizard, Global Head of Asset Allocation Research bei Edmond de Rothschild Asset Management.Zu erkennen gewesen seien die ersten Auswirkungen des erneuten Energiepreisanstiegs. Der Gesamt-CPI habe sich von 3,4% im August auf 3,7% im September erhöht; der Grund dafür sei der Anstieg der Benzinpreise um 9,1% gewesen. Noch wichtiger: Die Kerninflation habe im September 2,6% nach 2,4% im Vormonat betragen. Die Erzeugerpreisinflation sei von 5,4% im August auf 6,3% gewachsen - der stärkste Preissprung in einem Monat seit mehr als vier Jahren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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