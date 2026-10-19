Workday vervielfacht seine KI-Umsätze, baut sein Produktangebot aus und stellt steigende Margen in Aussicht. Aktienkurs unbeeindruckt.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|169,38
|172,70
|12:33
|169,38
|172,70
|12:33
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Workday: Steht der nächste Wachstumsschub bevor?
|Workday vervielfacht seine KI-Umsätze, baut sein Produktangebot aus und stellt steigende Margen in Aussicht. Aktienkurs unbeeindruckt Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|So
|Workday - WDAY: Long-Einstieg gleich morgen am Montag?
|… oder am Turnaround Tuesday? Mit der Übernahme von C1.ai will Workday KI-Agenten besser überwachen! Breakout-Setup bei der Software-Aktie! Workday (WDAY) - US98138H1014 Rückblick Nach einer längeren...
► Artikel lesen
|Fr
|This Workday Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday
|Fr
|Workday downgraded at KeyBanc over AI spending, HR budgets
|Fr
|BTIG reiterates Neutral on Workday stock after AI platform event
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|WORKDAY INC
|172,60
|+1,68 %