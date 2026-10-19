Im Update letzten Freitag wies Circus starke operative Fortschritte im dritten Quartal mit deutlichen Verbesserungen bei den Leistungskennzahlen nach, darunter eine durchschnittliche Verfügbarkeit der Systeme von 93 %, eine fast um die Hälfte verkürzte Bereitstellungszeit vor Ort sowie eine Senkung der Gesamtkosten um 24 % gegenüber dem Vorquartal. Die geschäftliche Dynamik nimmt weiter zu, da das Unternehmen bis zum Jahresende über 50 Systeminstallationen (ein Drittel CA-1 und zwei Drittel CA-A) bei mehr als 30 Unternehmenskunden anstrebt und weitere Neuigkeiten zu Schlüsselkunden wie REWE und Meta erwartet werden. Um diese Skalierung mit einem klaren Fokus auf nicht verwässernde Finanzierungen zu umzusetzen, setzt das Management vorrangig auf Instrumente wie Betriebsmittelfinanzierung, Anleihen und Leasing. Gestützt auf intakte Aussichten in der Lebensmittelautomatisierung bestätigen wir unsere Spek. Kaufen-Bewertung und ein Kursziel von 8,40 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se
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