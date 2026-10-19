Vaduz (ots) -
Ab 1. November findet in Liechtenstein bereits zum vierten Mal die Kampagne "Rauchfreier Monat November" statt. Sie motiviert Rauchende, während 30 Tagen auf Nikotin- und Tabakprodukte wie Zigaretten, Vapes oder Snus zu verzichten und idealerweise dauerhaft rauchfrei zu werden.
Die Teilnehmenden profitieren von einer unterstützenden Community, Fachberatung, täglichen Tipps sowie kostenlosen Telefonberatungen durch "stopsmoking". Studien zeigen, dass die Chancen auf einen langfristigen Rauchstopp deutlich steigen, wenn der Rauchverzicht einen Monat lang gelingt.
Die Suchtprävention Liechtenstein ist Partner der Kampagne und lädt alle Personen ein, an diesem kostenlosen und sehr abwechslungsreichen Programm teilzunehmen.
Um möglichst viele Menschen zum Mitmachen zu ermuntern, wird die Kampagne vielseitig in Liechtenstein beworben. Zum Beispiel auf dem Heck eines LIEmobil-Busses oder auf Postern in Arztpraxen. Zeitgleich läuft die Kampagne parallel in der ganzen Schweiz.
Alle Informationen zum rauchfreien Monat stehen online zur Verfügung. Die Anmeldung für den Rauchfreien
Pressekontakt:
Amt für Soziale Dienste
Martin Birnbaumer-Onder, Suchtbeauftragter
martin.birnbaumer@llv.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943021
Ab 1. November findet in Liechtenstein bereits zum vierten Mal die Kampagne "Rauchfreier Monat November" statt. Sie motiviert Rauchende, während 30 Tagen auf Nikotin- und Tabakprodukte wie Zigaretten, Vapes oder Snus zu verzichten und idealerweise dauerhaft rauchfrei zu werden.
Die Teilnehmenden profitieren von einer unterstützenden Community, Fachberatung, täglichen Tipps sowie kostenlosen Telefonberatungen durch "stopsmoking". Studien zeigen, dass die Chancen auf einen langfristigen Rauchstopp deutlich steigen, wenn der Rauchverzicht einen Monat lang gelingt.
Die Suchtprävention Liechtenstein ist Partner der Kampagne und lädt alle Personen ein, an diesem kostenlosen und sehr abwechslungsreichen Programm teilzunehmen.
Um möglichst viele Menschen zum Mitmachen zu ermuntern, wird die Kampagne vielseitig in Liechtenstein beworben. Zum Beispiel auf dem Heck eines LIEmobil-Busses oder auf Postern in Arztpraxen. Zeitgleich läuft die Kampagne parallel in der ganzen Schweiz.
Alle Informationen zum rauchfreien Monat stehen online zur Verfügung. Die Anmeldung für den Rauchfreien
Pressekontakt:
Amt für Soziale Dienste
Martin Birnbaumer-Onder, Suchtbeauftragter
martin.birnbaumer@llv.li
Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943021
© 2026 news aktuell-CH