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WESCAN GOLDFIELDS IDENTIFIZIERT SICHTBARES GOLD IM MUNRO LAKE UND SCHLIESST MAGNETISCHE UAV-UNTERSUCHUNG AB



19.10.2026 / 12:35 CET/CEST

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/NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT/ Highlights: Sichtbares Gold wurde in einer Quarzader an der Oberfläche im North Vein Target in der Südostzone des Munro Lake-Projekts identifiziert

wurde in einer Quarzader an der Oberfläche im North Vein Target in der Südostzone des Munro Lake-Projekts identifiziert Die Hauptader ist über eine Streichlänge von 25 Metern freigelegt, und das Adersystem ist an der Oberfläche etwa 3 Meter breit

freigelegt, und das Adersystem ist an der Oberfläche Die Analyseergebnisse stehen noch aus , und das Unternehmen wird Schlitzproben über die gesamte Ader hinweg entnehmen

, und das Unternehmen wird entnehmen Die Ader war das ursprüngliche Ziel der Bohrung EXML-002 aus dem Jahr 2013 . Es wird angenommen, dass sie verfehlt wurde, da die Bohrung in Richtung des Einfallens durchgeführt wurde, ohne das Einfallen der Ader zu berücksichtigen. In tieferen Abschnitten der Bohrung durchteufte EXML-002 eine zweite, parallele Ader mit einem Goldgehalt von 67,1 g/t über 1,00 Meter ab einer Tiefe von 167,70 Metern

. Es wird angenommen, dass sie verfehlt wurde, da die Bohrung in Richtung des Einfallens durchgeführt wurde, ohne das Einfallen der Ader zu berücksichtigen. In tieferen Abschnitten der Bohrung durchteufte EXML-002 eine zweite, parallele Ader mit einem ab einer Tiefe von 167,70 Metern Derzeit werden Diamantbohrungen durchgeführt, um die Ader zu testen . Die Bohrungen sind auf die kürzlich kartierte, interpretierte durchschnittliche Neigung der Ader von 63° in Richtung 165° (Süd-Südost) ausgerichtet

. Die Bohrungen sind auf die kürzlich kartierte, interpretierte (Süd-Südost) ausgerichtet UAV-Magnetfeldmessung abgeschlossen : 553,5 Linienkilometer wurden mit einem Linienabstand von 30 Metern überflogen, wobei der vollständig verarbeitete Datensatz für das gesamte Untersuchungsgebiet eingeholt wurde

: 553,5 Linienkilometer wurden mit einem Linienabstand von 30 Metern überflogen, wobei der für das gesamte Untersuchungsgebiet eingeholt wurde Ein schmales relatives magnetisches Hoch erstreckt sich über etwa einen Kilometer entlang des mineralisierten Trends durch die Zielgebiete North Vein und South Vein und korreliert gut mit historischen goldhaltigen Stichproben* . Es wird zur Steuerung von Bohrungen und geologischen Kartierungen entlang des Trends verwendet

erstreckt sich über etwa einen Kilometer entlang des mineralisierten Trends durch die Zielgebiete North Vein und South Vein und . Es wird zur Steuerung von Bohrungen und geologischen Kartierungen entlang des Trends verwendet Munro Lake liegt 7 Kilometer nordöstlich des Seabee-Minen- und Aufbereitungskomplexes von SSR Mining, des einzigen produzierenden Goldbetriebs in Saskatchewan** SASKATOON, SK, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) ("Wescan" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sichtbares Gold (Abbildung 1) in einer an der Oberfläche freiliegenden Quarzader im North Vein Target in der Südostzone des zu 100 % unternehmenseigenen Munro Lake-Projekts im Norden von Saskatchewan identifiziert wurde und dass die magnetische UAV-Vermessung des Projekts abgeschlossen ist. Derzeit wird die Ader im Rahmen des Diamantbohrprogramms der Phase 1 des Unternehmens durch Bohrungen erprobt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Oktober 2026). Im Rahmen des Feldprogramms des Unternehmens im Oktober 2026 wurden im Quarzadermaterial, das von der Oberfläche am North Vein Target abgemeißelt wurde, mehrere Körner sichtbaren Goldes beobachtet (Abbildung 1). An diesem Fundort war bisher kein sichtbares Gold festgestellt worden, obwohl historische Stichproben*, die 2012 und 2019 an der Fundstelle entnommen wurden, zwischen 0,77 und 6,79 g/t Gold ergaben (fünf Proben). Die Hauptader ist über eine Streichlänge von 25 Metern freigelegt, und das Adersystem ist an der Oberfläche etwa 3 Meter breit (Abbildung 2). Es wurden Proben der Ader, einschließlich des Materials mit sichtbarem Goldanteil, entnommen; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Das Unternehmen wird außerdem eine Schlitzprobe quer durch die Ader an der Oberfläche entnehmen. Das Vorhandensein von sichtbarem Gold ist zwar ein vielversprechender Hinweis, aber kein verlässlicher Indikator für die Analyseergebnisse: Sichtbares Gold ist nicht unbedingt repräsentativ für den Goldgehalt einer Ader, und visuelle Beobachtungen sind kein Ersatz für Laboranalysen. Die Ader war das ursprüngliche Ziel der Bohrung EXML-002 des Unternehmens aus dem Jahr 2013, die etwa 50 Meter südwestlich des Erregervorkommens angesetzt und in nordöstlicher Richtung abgeteuft wurde (Abbildung 5). Das Bohrloch verfehlte die anvisierte Ader, stieß aber tiefer im Bohrloch auf eine zweite, parallel verlaufende Ader, die 67,1 g/t Gold über 1,00 Meter*** von 167,70 bis 168,70 Metern in der Bohrlochtiefe ergab (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Juni 2013). Das Unternehmen geht davon aus, dass das Bohrloch sein Ziel verfehlt hat, da es darauf ausgelegt war, die Ader in Einfallrichtung zu testen, und deren Abtauchen nicht berücksichtigte. In Verbindung mit der UAV-Vermessung schloss Chase Wood, P.Geo., M.Sc., von TUZO GeoSurveys Corp. ("TUZO"), dessen Masterarbeit den angrenzenden Goldkomplex Seabee/Santoy kartierte**, die Strukturkartierung an der Fundstelle ab (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. September 2026). Seine Messungen lassen darauf schließen, dass die Ader im Durchschnitt um 63 Grad in Richtung eines Azimuts von 165 Grad (Süd-Südost) einfällt (Abbildung 5). Das Unternehmen nutzt diesen Einfallswinkel zur Ausrichtung der aktuellen Bohrungen. TUZO führte die magnetische UAV-Vermessung zwischen dem 18. und 24. September 2026 durch (Abbildung 3). Die Vermessung konzentrierte sich auf den westlichen Teil des Grundstücks Munro Lake entlang des vielversprechenden geologischen Trends (Abbildung 4). Insgesamt wurden 553,5 Linienkilometer auf 30 Meter langen Traversen in Nordost-Südwest-Richtung mit Verbindungsleinen im Abstand von 300 Metern überflogen. TUZO hat den vollständig aufbereiteten Datensatz für das gesamte Vermessungsgebiet geliefert, einschließlich einer 3D-Magnetisierungsinversion des südöstlichen Teils. Am 17. September 2026 wurde eine UAV-LiDAR-Vermessung des gleichen Gebiets durchgeführt, und ein hochauflösendes Orthomosaik sowie die endgültigen LiDAR-Produkte werden derzeit zusammengestellt. Die UAV-Daten liefern detailliertere Informationen über die magnetische Stratigraphie und Struktur des Vermessungsgebiets als die bisherigen luftgestützten Magnetdaten (Abbildung 4). In der Südostzone definiert die erste vertikale Ableitung des auf den Pol reduzierten Magnetfelds ein schmales, nach Nordwesten verlaufendes relatives magnetisches Hoch, das sich über etwa 1 Kilometer entlang der interpretierten mineralisierten Richtung erstreckt und sowohl durch das North Vein Target als auch durch das South Vein Target verläuft (Abbildung 5). Im South Vein Target, etwa 420 Meter südöstlich der sichtbaren Goldader, ergaben historische Stichproben* einen Goldgehalt von bis zu 6,13 g/t, und die Bohrung EXML-001 aus dem Jahr 2013 durchteufte 7,1 g/t Gold über 1,02 Meter*** von 59,58 bis 60,60 Metern Bohrtiefe (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Juni 2013). Das magnetische Hoch korreliert gut mit historischen goldhaltigen Stichproben* entlang dieses Teils des Trends. Die goldhaltigen Quarzgänge am Munro Lake enthalten häufig Pyrrhotin, ein magnetisches Eisensulfid, und das Unternehmen prüft, ob die magnetische Anomalie direkt mit dem Adersystem zusammenhängt. Das Merkmal wird genutzt, um Bohrungen und geologische Kartierungen entlang des Trends zu steuern. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, die UAV-Daten zur Unterstützung der Exploration in den Zielgebieten Südwest und Nordwest zu nutzen (Abbildung 4). "Die Südostzone hat für Wescan höchste Priorität", sagte W. Connor MacNeill, Chief Executive Officer von Wescan. "Die Entdeckung von sichtbarem Gold an der Oberfläche des nördlichen Aderziels, das mit der Bohrung EXML-002 ursprünglich untersucht werden sollte, ist eine ermutigende Beobachtung, und die Bohrung untersucht nun diese Ader entlang des im Untersuchungsgebiet kartierten Einfallswinkels. Wir freuen uns darauf, die Testergebnisse bekanntzugeben, sobald diese verfügbar werden." * Oberflächenstichproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die darunterliegende Mineralisierung. ** Explorationen auf angrenzenden oder nahegelegenen Grundstücken bieten keine Garantie dafür, dass auf einem bestimmten Grundstück eine ähnliche Mineralisierung vorliegt. *** Die tatsächliche Dicke ist unbekannt. Qualifizierte Person Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von John Shmyr, P.Geo., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., einem eingetragenen Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Shmyr ist eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Herr Shmyr hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu. Informationen zu Wescan Goldfields Inc. Wescan Goldfields Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten im Norden von Saskatchewan konzentriert. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an vier Goldprojekten: Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung an vier Goldprojekten: dem Munro-Lake-Projekt im Pine-Lake-Greenstone-Gürtel in unmittelbarer Nähe des Seabee/Santoy-Goldreviers sowie drei Projekten im historischen La-Ronge-Goldgürtel in Saskatchewan: dem Jojay-Lake-Projekt, das die Goldlagerstätte Jojay beherbergt, dem Fork-Lake-Projekt, das die ehemals produzierende Jasper-Goldmine beherbergt, und dem kürzlich erworbenen Lindsay-Lake-Projekt. Die Goldlagerstätte Jojay ist Gegenstand einer historischen, gemäß NI 43-101 erstellten Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2010, die von A.C.A. durchgeführt wurde. Howe International Limited erstellt wurde und eine angezeigte Ressource von 420.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,7 g/t Gold sowie eine abgeleitete Ressource von 630.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,3 g/t Gold umfasst (bei einem Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t Gold). Die Goldmine Jasper wurde Anfang der 1990er Jahre von der Cameco Corporation betrieben und förderte vor ihrer Schließung etwa 82.700 Unzen Gold aus rund 140.000 Tonnen mit einem Gehalt von 18,9 g/t Gold. Die Aktien von Wescan werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "WGF" gehandelt. Wichtige Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch die Verwendung von Begriffen wie "anstreben", "voraussehen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "könnte", "wird", "beabsichtigen", "könnte", "sollte", "glauben", "geplant", "sein", "sein wird" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Einschätzungen und Erwartungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere Aussagen zur Unternehmensstrategie des Unternehmens, zum Munro Lake-Projekt und dessen Mineralisierungspotenzial, zum Explorationsprogramm des Unternehmens für 2026, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die laufenden Diamantbohrungen der Phase 1, die geplante Probenahme im Bereich der Nordader, den voraussichtlichen Erhalt und Zeitpunkt der Analyseergebnisse, die Interpretation und Nutzung der magnetischen und LiDAR-Vermessungsdaten der UAV, unter anderem zur Unterstützung der Exploration in den Zielgebieten Südwest und Nordwest, sowie die Lieferung des UAV-Orthomosaiks und der finalen LiDAR-Produkte, zu den Zielen, Vorgaben und zukünftigen Plänen des Unternehmens in Bezug auf seine Explorationsprogramme sowie zu weiteren Explorationsarbeiten in der Zukunft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die in den öffentlich eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Solche Risiken und Ungewissheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, und diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Ergebnisse ausgelegt oder angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Annahmen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung hinsichtlich der finanziellen, marktbezogenen, regulatorischen sowie sonstigen relevanten Rahmenbedingungen, die in Zukunft bestehen und die Geschäftstätigkeit sowie den Betrieb des Unternehmens beeinflussen werden. Das Unternehmen gibt keine Gewähr dafür, dass sich die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, als richtig erweisen werden oder die Geschäftstätigkeit bzw. der Betrieb des Unternehmens nicht in wesentlicher Weise durch diese oder andere Faktoren beeinträchtigt werden, die vom Unternehmen oder der Geschäftsführung nicht vorhergesehen wurden oder nicht vorhersehbar sind oder die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Kontakt: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: W. Connor MacNeill, Chief Executive Officer, E-Mail: info@wescangoldfields.com , Telefon: (306) 244-5480 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wescan-goldfields-identifiziert-sichtbares-gold-im-munro-lake-und-schliesst-magnetische-uav-untersuchung-ab-302912400.html



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