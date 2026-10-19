Mainz (ots) -Inflation, Kriege, Klimakrise - die Welt scheint aus dem Takt geraten. Für "Am Puls" fragt Christian Sievers, was uns in einer Zeit dauerhafter Unsicherheit noch Halt gibt. Wie verändert die wachsende Verunsicherung unseren Blick auf die Zukunft? Und was hilft uns als Gesellschaft, in Zeiten epochaler Umwälzungen handlungsfähig zu bleiben? Antworten bietet die neue Doku "Am Puls mit Christian Sievers: Welt in Dauerkrise - Was gibt uns Sicherheit?" am Mittwoch, 21. Oktober 2026, ab 5.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und abends ab 22.15 Uhr im ZDF.Für "Am Puls" untersucht Christian Sievers ein Grundgefühl der Gegenwart: Kontrollverlust. Die Krisen stapeln sich nicht nur, sie werden auch zum Dauerzustand. Plötzlich ist sogar Krieg ganz nah, spürbar an der NATO-Ostflanke in Litauen. Dort begleitet die Doku Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einer Militärübung der deutschen Brigade, die dauerhaft im Land stationiert wird. Ein Einsatz, an dem sichtbar wird, wie grundlegend sich Europas Sicherheitslage verändert hat - auch weil die USA vom Sicherheitsgaranten zum Unsicherheitsfaktor geworden sind.Zollpolitik und wirtschaftliche UnsicherheitViele Wirtschaftsbereiche erleben die Verunsicherung aufgrund der Zollpolitik des US-Präsidenten. Welche konkreten Folgen das hat, erfährt Christian Sievers bei einem mittelständischen Unternehmer, der auf eine aus dem Ruder gelaufene Zollpolitik reagieren muss. Angesichts globaler Krisen gerät auch eine norddeutsche Bäckerfamilie unter steigenden Kostendruck, und ein junges Paar hinterfragt seine Familienplanung.Planungsunsicherheit im AlltagDie Psychotherapeutin und Podcasterin Franca Cerutti erläutert, warum das Gefühl von Unsicherheit derzeit so unmittelbar in den Alltag hineinwirkt und viele Entscheidungen prägt. Ein Experte aus der Versicherungswirtschaft beschreibt, wie geopolitische Konflikte und vor allem die Folgen der Klimakrise Planungen verändern. Und warum Vorsorge unter diesen Bedingungen völlig neu gedacht werden muss.Strategien gegen UnsicherheitDoch Christian Sievers begegnet auch Menschen, die mit ihm ihre persönlichen Strategien im Umgang mit Unsicherheit teilen. Alexander Huber ist einer der bedeutendsten Bergsteiger Deutschlands. Beim Free-Solo-Klettern ohne Sicherung gilt: Wer abstürzt, stirbt. Sievers begleitet ihn bei einer Tour in Bayern. Für Huber gehört die Angst zum Klettern dazu, sie ist "sein bester Freund". Und eine Astrologin aus Ostdeutschland erklärt, weshalb viele Menschen gerade in unübersichtlichen Zeiten nach Deutung und Orientierung suchen.In Finnland findet Sievers schließlich ein Beispiel dafür, wie Vorsorge Teil einer gesellschaftlichen Haltung werden kann. Schutzräume, Zivilschutzplanung, eine eingeübte Vorbereitung - das gibt Handlungsspielräume, ohne die Gefahr kleinzureden. Das finnische Konzept Sisu steht für Ausdauer, Widerstandskraft und die Bereitschaft, auch unter schwierigen Bedingungen handlungsfähig zu bleiben.KontaktBei Fragen zu "Am Puls mit Christian Sievers" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Am Puls mit Christian Sievers" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/ampuls) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Am Puls" im ZDF (https://ampuls.zdf.de)- Trailer zu "Am Puls mit Christian Sievers" (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer/am-puls-mit-christian-sievers-welt-in-dauerkrise-was-gibt-uns-sicherheit)- Presseinformationen zu "Am Puls mit Christian Sievers" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/am-puls)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "Am Puls mit Christian Sievers: Welt in Dauerkrise - Was gibt uns Sicherheit?" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/am-puls-mit-christian-sievers) zur Preview im ZDF-Presseportal (nach Log-in) zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6373852