Neue Woche, neues Glück - so oder so ähnlich könnte das Motto für den Goldpreis lauten. Nach zuletzt zum Teil dramatischen Handelstagen kämpfte sich das Edelmetall zuletzt wieder an die Marke von 4.200 US-Dollar heran. Die Bedeutung dieser Marke ist aus charttechnischer Sicht immens.Gold schüttelt US-Inflationsschock ab Die US-Inflationsdaten für September (veröffentlicht am 14. Oktober) hatten den Goldpreis noch einmal schwer in Bedrängnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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