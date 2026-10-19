München (ots) -Tourismus verbindet Menschen, Kulturen und Perspektiven. Für den Reiseveranstalter RSD Reise Service Deutschland endet Verantwortung deshalb nicht an den Grenzen der eigenen Reisen. Seit vielen Jahren engagiert sich das Unternehmen gemeinsam mit seinem Unternehmensverbund für soziale und humanitäre Projekte im In- und Ausland.Aktuell werden verschiedene Hilfsprojekte in Ghana und Nepal unterstützt. Ziel ist es, die Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig zu verbessern und dort Hilfe zu leisten, wo sie besonders benötigt wird. In Ghana liegt ein Schwerpunkt auf baulichen Maßnahmen, um wichtige Einrichtungen wie Schulen und Straßenkinderhäuser schneller zu realisieren. In Nepal wird unter anderem das Schulprojekt ASHA in Kathmandu gefördert.Auch in Deutschland ist man hilfsbereit. Neben monetärer Hilfe für den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg im Breisgau ist auch die Förderung von Bildung ein wichtiger Bestandteil des sozialen Engagements. So werden die Offenburger Bürgerstiftung St. Andreas und die beteiligten Kindertageseinrichtungen im Rahmen des staatlichen Förderprogramms "Sprache - der Schlüssel zur Zukunft" unterstützt. Ziel des Programms ist die Stärkung der sprachlichen Bildung von Kindern und die Förderung gleicher Bildungschancen von Beginn an.Soziale Verantwortung hat Tradition. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche weitere Projekte begleitet und gefördert. Dazu zählen unter anderem die Zahndocs in Südafrika, die sich für die zahnmedizinische Versorgung von Schulkindern einsetzen. Auch in der Türkei wurde wiederholt Hilfe geleistet, beispielsweise durch Spendenaktionen für dringend benötigte Schulbücher für Grundschüler sowie die finanzielle Unterstützung archäologischer Ausgrabungen im historischen Myra."Reisen eröffnet neue Perspektiven. Gleichzeitig möchten wir als Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und Menschen unterstützen, die auf Hilfe angewiesen sind", erklärt RSD.Mit seinem langfristigen Einsatz verbindet RSD touristische Kompetenz mit sozialem Handeln und setzt sich dafür ein, über das Reiseerlebnis hinaus positive Impulse zu schaffen.Pressekontakt:Tel: 0049 89 211 290 11Email: info@rsd-reisen.dewww.rsd-reisen.deOriginal-Content von: RSD Reise Service Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138783/6373905