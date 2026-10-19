Google hat mit dem Universal Cart einen Sammelkorb für Onlinebestellungen bei unterschiedlichen Händlern vorgestellt. Das neue Feature könnte zu einem interessanten, aber auch riskanten Kanal für Händler werden, insbesondere wenn das agentisch getriebene Einkaufen seinen Reifegrad erreicht. Google hat in den USA ein neues Einkaufs-Feature vorgestellt, den Universal Cart. Dabei handelt es sich um einen intelligenten Warenkorb, der das Shoppingerlebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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