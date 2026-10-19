Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - The NAGA Group AG portal liberal hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:The NAGA Group AG (ISIN DE000A41YCM0/ WKN A41YCM, XETRA: N4G), die Multi-Asset-Fintech-Gruppe hinter der NAGA-SuperApp "Naga One", lädt Investoren und Analysten herzlich zu einem Earnings Webcast/Call am 22. Oktober 2026 um 15:00 Uhr MESZ ein. Der Webcast/Call findet im Anschluss an die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 am selben Tag statt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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