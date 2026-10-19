Berlin, Deutschland (ots) -Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Eureka hat den FloorShine 470 auf dem deutschen Markt eingeführt. Das Gerät vereint Nass- und Trockenreinigung, die Reinigung unter niedrigen Möbeln und eine automatische Bürstenpflege in einem System. Der Bodenreiniger wurde für die regelmäßige Reinigung von Hartböden entwickelt und soll den Alltag erleichtern, ohne die Bedienung unnötig kompliziert zu machen.Während Nass-Trocken-Sauger zunehmend mit zusätzlichen technischen Funktionen ausgestattet werden, bleiben die Anforderungen vieler Haushalte vergleichsweise einfach: verschüttete Flüssigkeiten aufnehmen, Staub und Haare entfernen und Böden mit möglichst wenig Aufwand sauber halten. Der FloorShine 470 setzt deshalb auf eine ausgewogene Kombination praktischer Reinigungs- und Pflegefunktionen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 279 Euro.Für die tägliche Bodenreinigung bietet der FloorShine 470 eine Saugleistung von bis zu 17.000 Pa. Damit lassen sich sowohl trockene Verschmutzungen als auch Flüssigkeiten aufnehmen - etwa Krümel in der Küche oder Schmutz, der von draußen hereingetragen wird. Eine integrierte Anti-Haarverwicklungs-Technologie verhindert, dass sich Haare übermäßig um die Bürstenwalze wickeln, und reduziert so Unterbrechungen beim Reinigen.Dank seines 180-Grad-Liegedesigns erreicht das Gerät auch Bereiche unter Sofas, Betten und anderen niedrigen Möbelstücken, ohne dass schwere Möbel verschoben werden müssen. Ein internes Wasserkanalsystem soll verhindern, dass Schmutzwasser in dieser Position zurückfließt. Die randnahe Reinigungsbürste ermöglicht es zudem, entlang von Wänden und Fußleisten zu reinigen, wo sich Schmutz häufig nur schwer vollständig entfernen lässt.Zur Bodenreinigung gehört auch die anschließende Pflege des Geräts. Nach dem Einsatz unterstützt das automatische Selbstreinigungs- und Heißlufttrocknungssystem die Reinigung und Trocknung der Bürstenwalze, sodass weniger Restfeuchtigkeit zurückbleibt. Die überarbeitete Anordnung der Wassertanks erleichtert die Handhabung. Getrennte Frisch- und Schmutzwassertanks vereinfachen außerdem die regelmäßige Nassreinigung.Mit dieser Kombination verfolgt Eureka das Ziel, alltagstaugliche Reinigungsfunktionen in einem erschwinglichen Gerät zu vereinen, ohne dass Haushalte dafür auf ein höherpreisiges Modell zurückgreifen müssen.Preis und VerfügbarkeitDer Eureka FloorShine 470 ist ab sofort über die offizielle deutsche Eureka-Website (https://de.eureka.com/products/eureka-floorshine470) erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 279 Euro. Tatsächliche Verkaufspreise und Sonderaktionen können variieren. Verbraucher können das Modell auch bei Amazon unter Eureka FloorShine 470 suchen.Über EurekaEureka entwickelt Haushaltsreinigungsgeräte, die die regelmäßige Reinigung im Alltag erleichtern sollen. Das internationale Produktportfolio umfasst kabellose Staubsauger, Saugroboter und Nass-Trocken-Bodenreiniger.Pressekontakt:Eureka European Public RelationsBingo Maomaobh3@midea.comOriginal-Content von: Eureka, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157578/6373932