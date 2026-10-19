EQS-News: JMGO
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SHENZHEN, China, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Nach seiner Weltpremiere auf der IFA 2026 kommt der JMGO IRIS Ultra Max jetzt zu den ersten Kunden: Die Auslieferung der Vorbestellungen für das Flaggschiff der weltweit ersten Smart-Projektor-Serie mit 4K bei 120 Hz hat begonnen. Der IRIS Ultra folgt am 26. Oktober. Die Serie verbindet gestochen scharfe Bewegtbilder in 4K bei 120 Hz mit Bildqualität auf Kinoniveau und flexiblen Aufstellungsmöglichkeiten. Für ein eindrucksvolles Entertainment-Erlebnis zu Hause.
Weltweit erstmals: 4K bei 120 Hz für flüssige Bewegungen und klare Details
Bilder auf Kinoniveau: hohe Helligkeit, starke Kontraste, lebendige Farben
Optisches 3-in-1-System für maximale Flexibilität bei der Aufstellung
Preise und Verfügbarkeit
Die Auslieferung der Vorbestellungen für den IRIS Ultra Max beginnt am 19. Oktober. Der Versand des IRIS Ultra ist ab dem 26. Oktober vorgesehen. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Interessierte auf der offiziellen Website von JMGO.
Über JMGO
Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat sich JMGO als Vordenker im Bereich intelligenter Projektionstechnologie etabliert. Seit mehr als einem Jahrzehnt verbindet das Unternehmen wegweisende Forschung mit innovativem Design. Auch künftig setzt JMGO auf technologische Innovationen, um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern und die Entwicklung der Branche voranzutreiben. Weitere Informationen zu den Projektoren von JMGO finden Sie unter JMGO.com.
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19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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