Die Baker Hughes-Aktie steht nach dem jüngsten Rücksetzer weiterhin unter Druck und notiert aktuell bei 55,70 US$. In meiner letzten Analyse zu Sommerbeginn hatte ich nach der verpassten Rückkehr zum Rekordhoch bei 70,41 US$ eine Korrektur bis 59,54 und gegebenenfalls 54,97 US$ favorisiert. Exakt diese Entwicklung ist inzwischen eingetreten, wobei der Titel mit einem jüngsten Wochentief bei 53,44 US$ sogar kurzzeitig darunter fiel. Nun steht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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