100.000 Unzen Gold jährlich als Ziel - neue Bohrtreffer stärken die Pläne

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Heliostar Metals meldet neue Goldfunde aus dem Projekt Ana Paula im mexikanischen Bundesstaat Guerrero. Der wichtigste Bohrabschnitt enthielt über 52,4 Meter durchschnittlich 5,84 Gramm Gold je Tonne Gestein. Weitere Treffer zeigen nach Angaben des Unternehmens, dass sich die Goldzone nach Süden, Westen und in größere Tiefen fortsetzen könnte.
Heliostar Metals meldet neue Goldfunde aus dem Projekt Ana Paula im mexikanischen Bundesstaat Guerrero. Der wichtigste Bohrabschnitt enthielt über 52,4 Meter durchschnittlich 5,84 Gramm Gold je Tonne Gestein. Weitere Treffer zeigen nach Angaben des Unternehmens, dass sich die Goldzone nach Süden, Westen und in größere Tiefen fortsetzen könnte.
Breiter Goldabschnitt nahe der Oberfläche
Das Bohrloch AP-26-409 traf bereits ab einer Tiefe von 46,9 Metern auf einen 52,4 Meter langen Abschnitt mit durchschnittlich 5,84 Gramm Gold je Tonne. Darin lag eine besonders goldreiche Zone von
12,6 Metern mit 17,8 Gramm je Tonne. Das benachbarte Bohrloch AP-26-410 ergab ab 43 Metern Tiefe weitere 24,8 Meter mit durchschnittlich 5,14 Gramm Gold je Tonne.
Beide Bohrungen untersuchten den hochgradigen Kernbereich der Lagerstätte. Sie sollten genauer bestimmen, wie viel Gold dort vorhanden sein könnte. Solche zusätzlichen Daten können bisher nur grob geschätzte Goldvorkommen in eine verlässlichere Ressourcenkategorie überführen.
CEO Charles Funk erklärte, dieses Umwandlungs-Bohrprogramm sei abgeschlossen. Die Ergebnisse bestätigten einen zusammenhängenden Goldkörper. Heliostar strebe für die geplante Machbarkeitsstudie eine anfängliche Minenlaufzeit von zehn Jahren und eine durchschnittliche Jahresproduktion von 100.000 Unzen Gold an.
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