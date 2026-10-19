Goldman Sachs setzt nach dem Kurssturz auf eine Erholung von CoreWeave. Analystin Gabriela Borges stuft die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hoch und sieht mit einem Kursziel von 106 Dollar rund 73 Prozent Aufwärtspotenzial. Gleichzeitig senkt sie das bisherige Ziel von 139 Dollar deutlich. Die Kaufempfehlung beruht damit wesentlich auf dem niedrigeren Einstiegskurs: Seit dem 11. August hat CoreWeave 43 Prozent verloren, allein in den vergangenen fünf Handelstagen rund 24 Prozent. Borges zufolge überschätzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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