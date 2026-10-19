Die Aktie des Weltraumkonzerns SpaceX hat in den vergangenen Tagen deutliche Kurseinbußen verzeichnet. Im Zuge des jüngsten Ausverkaufs an den Tech-Märkten ging es für das Papier seit dem 6. Oktober um mehr als -17% hinab. Sollten Anleger den Rücksetzer zum Einstieg nutzen oder könnte sich die Korrektur noch weiter ausdehnen? Musk plant Milliarden-Geschenk Für Schlagzeilen sorgt Elon Musk derzeit gleich mit mehreren Vorstößen. Der Tech-Milliardär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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