Volkswagen will die Gehälter von 660.000 Beschäftigten bis 2030 einfrieren. Der Betriebsrat spricht von einem absurden Plan. Droht jetzt der große Streik? Und was bedeutet das für die Aktie? Der Volkswagen-Konzern will die Gehälter seiner weltweit 660.000 Beschäftigten bis 2030 einfrieren. Das bestätigte der Konzernbetriebsrat am Montag und reagierte damit auf einen Bericht der Süddeutschen Zeitung. Dem Betriebsrat lägen interne Informationen über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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