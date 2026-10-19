Während viele moderne Roboter auf teure Hardware setzen, reicht dieser Renndrohne eine einfache 8-Megapixel-Kamera und ein neuronales Netzwerk, um mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch einen Parcours zu fliegen. Bei der Abu Dabi Autonomous Drone Racing Competition treffen jährlich die besten Renndrohnen und ihre Pilotinnen und Piloten in den Emiraten aufeinander. Mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde fliegen die kleinen Drohnen durch die abgesteckten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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