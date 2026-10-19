Der KI-Ausverkauf an den Aktienmärkten hat sich zuletzt verschärft. Chip- und Speicheraktien sowie hoch verschuldete KI-Unternehmen gerieten massiv unter Druck. Steigende Anleiherenditen und wachsende Kreditrisiken belasten den KI-Boom zusätzlich. Doch ausgerechnet jetzt sieht Morgan Stanley neue Kaufgelegenheiten. Nachdem Chefstratege Michael Wilson noch vergangene Woche vor einer letzten Verkaufswelle im S&P 500 gewarnt hatte, rät er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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