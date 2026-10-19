Ein Coder hat ein ungewöhnliches Projekt ins Leben gerufen. Er hat eine Programmiersprache entworfen, die von KI-Modellen nur sehr schwer nachvollzogen werden kann. Was er damit erreichen will. Zahlreiche KI-Modelle sind in der Lage, Code für diverse Projekte zu generieren. Sie unterstützen dabei Programmierer:innen im Alltag, wenn auch nicht immer zu 100 Prozent und können Laien trotz fehlender Coding-Skills zum Ziel bringen. Programmierer Dominik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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