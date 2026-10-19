Alternde Smart-TVs könnten dank KI eine neue Chance bekommen. Ein Entwickler hat einen Weg gefunden, mit dem Claude auf den Geräten ordentlich aufräumt. Wie das Ganze funktioniert. Wer schon mehrere Jahre einen smarten Fernseher mit Android benutzt, wird das Problem sicherlich kennen. Nach dieser langen Zeit fühlt sich das Betriebssystem nicht mehr so flott wie am Anfang an. Der Android-TV startet langsam und manche Apps brauchen eine gefühlte Ewigkeit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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