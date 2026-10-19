London (www.anleihencheck.de) - Am Anleihemarkt erleben wir derzeit ein Tauziehen, so Jean-Yves Chereau und Charles Gélinet vom unabhängigen Asset Manager J. Stern & Co.Die Experten würden davon ausgehen, dass der Aufwärtsdruck auf die Renditen vorerst anhalte. Für Anleger, die auf laufende Erträge angewiesen seien, stelle sich damit eine Frage: Wo würden sie attraktive Renditen finden, ohne ihre Risiken weiter zu bündeln? Die Antwort der Experten laute: bei Unternehmensanleihen aus Schwellenländern in Hartwährung. Diese Anlageklasse würden viele Investoren noch immer für riskanter halten, als sie tatsächlich sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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