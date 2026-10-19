Hamburg (ots) -Bis zum 23. Oktober 2026 können sich journalistische Nachwuchstalente für das Regionalvolontariat 2027 im NDR bewerben. Was zählt sind Begeisterung für die Regionen Norddeutschland und ihre Menschen, Lust auf Teamarbeit und modernen Journalismus. Das Volontariat im NDR ist eine umfassende journalistische Ausbildung - crossmedial, innovativ und abwechslungsreich.Gesucht: Begeisterung für die RegionEines der NDR Sendegebiets-Länder: Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg, ist für die regionalen Talente zwei Jahre lang die journalistische Heimat. Dabei lernen sie die kleinen und großen Studios und Landesfunkhäuser im Norden kennen. Sie beobachten gesellschaftliche und politische Entwicklungen in ihrem Berichtsgebiet und sind als Reporter*in immer nah dran am Geschehen. Hier wenden sie das journalistische Handwerkzeug an, dass sie in den Seminaren der crossmedial angelegten Qualifizierung lernen: Von der Radio-Morningshow über Social-Media-Redaktionen, Podcast, oder Beiträge in den beliebten Regionalmagazinen.Jetzt für das Regionalvolontariat 2027 bewerbenBis zum 23. Oktober 2026 können Bewerbungen für das Regionalvolontariat ausschließlich über das Bewerbungsportal des NDR eingereicht werden. Für die Bewerbung werden ein Lebenslauf, drei veröffentliche Arbeitsproben und ein kurzes Vorstellungsvideo benötigt:https://jobs.ndr.de/Vacancies/3280/Description/1Der NDR bietet zwei journalistische Volontariate an: das Regionalvolontariat und das Programmvolontariat. Die Ausschreibung für das Programmvolontariat beginnt am 18. Dezember 2026 und endet am 22. Januar 2027. Alle weiteren Termine sind auf den Seiten des Regional- und des Programmvolontariats zusammengefasst. Gemeinsamer Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2027 in Hannover.Mehr Infos zu den Regionalvolontariaten: https://www.ndr.de/der_ndr/karriere/ausbildung/Regionalvolontariat-in-NDR-Landesfunkhaeusern,volontariat148.html (https://ots.de/Wr4Bl0)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6374117