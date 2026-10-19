Bad Homburg (www.fondscheck.de) - Der FERI Systematic Global Equity (ISIN LU2669794XXX/ WKN A3EV9X) wird heute drei Jahre alt, so FERI Trust in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die FERI AG verwaltet mit dieser globalen Aktienstrategie inzwischen mehr als 700 Millionen Euro und hat gegenüber dem MSCI World seit ihrem Start im Oktober 2023 nach laufenden Fondskosten eine Outperformance erzielt - bei einem zugleich geringeren maximalen zwischenzeitlichen Wertverlust. Die systematische Strategie des Bad Homburger Asset Managers basiert auf der Erkenntnis, dass Renditefaktoren in Zyklen laufen: "Value-Aktien etwa entwickelten sich bis zur Finanzkrise stark, enttäuschten danach über viele Jahre und liefern erst seit 2019 wieder Mehrrenditen", nennt Thomas Gerner, Head of Systematic Equities, Commodities & Precious Metals und Lead Manager, als Beispiel. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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