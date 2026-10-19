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CA

WKN: A2PRWA | ISIN: US14068E2081 | Ticker-Symbol:
Tradegate
16.10.26 | 17:38
0,076 Euro
-1,31 % -0,001
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CAPSTONE HOLDING CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAPSTONE HOLDING CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0800,08016:28
0,0000,00007:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CAPSTONE HOLDING
CAPSTONE HOLDING CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CAPSTONE HOLDING CORP0,076-1,31 %
NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC13,2000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.